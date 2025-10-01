Потрапив у пастку землетрусу: батько Меган Маркл застряг на 19-му поверсі ЖК (відео)

У місті на острові Себу (Філіппіни) 81-річний Томас Маркл-старший опинився у складній ситуації після потужного землетрусу. Про це повідомила його донька Саманта у соціальних мережах.

Як пише Daily Mail, батько Меган Маркл перебуває на 19-му поверсі житлового будинку після землетрусу магнітудою 6,9 бала.

"Мій батько застряг на 19-му поверсі будівлі на Філіппінах після сильного землетрусу, він не може ходити і опинився в пастці", — написала Саманта Маркл.

Допис Саманти Маркл Фото: Скриншот

Землетрус стався у вівторок. За попередніми даними, загинуло щонайменше 69 людей.

Землетрус на Філіпінах

Томас Маркл-старший проживає зі своїм сином на острові Себу. Вони орендують квартиру за 500 фунтів стерлінгів на місяць (27 тис. 760 грн).

"Зараз з ним все гаразд і він планує вибратися з цієї будівлі", — додала Саманта пізніше. Вона не уточнила деталі щодо пошкоджень будинку.

Томас Маркл-старший переїхав на Філіппіни у січні цього року. Раніше він мешкав у мексиканському місті Росаріто.

Батько Меган Маркл, Томас Фото: Скриншот

81-річний чоловік має проблеми зі здоров'ям. У травні його помітили з тростиною під час пересування у спекотну погоду.

Нагадаємо, що Томас Маркл-старший не підтримує стосунків із донькою Меган після її весілля з принцом Гаррі у 2018 році. Він ніколи не зустрічався з онуками Арчі та Лілібет.

