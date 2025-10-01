Попал в ловушку землетрясения: отец Меган Маркл застрял на 19-м этаже ЖК (видео)

В городе на острове Себу (Филиппины) 81-летний Томас Маркл-старший оказался в сложной ситуации после мощного землетрясения. Об этом сообщила его дочь Саманта в социальных сетях.

Как пишет Daily Mail, отец Меган Маркл находится на 19-м этаже жилого дома после землетрясения магнитудой 6,9 балла.

"Мой отец застрял на 19-м этаже здания на Филиппинах после сильного землетрясения, он не может ходить и оказался в ловушке", — написала Саманта Маркл.

Сообщение Саманты Маркл Фото: Скриншот

Землетрясение произошло во вторник. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 69 человек.

Землетрясение на Филиппинах

Томас Маркл-старший проживает со своим сыном на острове Себу. Они арендуют квартиру за 500 фунтов стерлингов в месяц (27 тыс. 760 грн).

"Сейчас с ним все в порядке и он планирует выбраться из этого здания", — добавила Саманта позже. Она не уточнила детали относительно повреждений дома.

Томас Маркл-старший переехал на Филиппины в январе этого года. Ранее он жил в мексиканском городе Росарито.

Отец Меган Маркл, Томас Фото: Скриншот

81-летний мужчина имеет проблемы со здоровьем. В мае его заметили с тростью во время передвижения в жаркую погоду.

Напомним, что Томас Маркл-старший не поддерживает отношений с дочерью Меган после ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Он никогда не встречался с внуками Арчи и Лилибет.

