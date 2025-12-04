"Бореться за життя": батько Меган Маркл у реанімації після термінової операції

Батько Меган Маркл, 81-річний Томас Маркл був терміново госпіталізований 3-го грудня до реанімації на Філіппінах та переніс термінову кількагодинну операцію. Попереду в нього процедура з видалення тромбу.

За повідомленнями родини чоловіка, його стан залишається критичним. Про це пише Daily Mail з посиланням на слова брата герцогині Томаса-молодшого.

Батько Меган Маркл переніс операцію

Син Томаса Маркла розповів, що батько "бореться за життя" і може потребувати додаткового хірургічного втручання. Батько Меган уже багато років має проблеми зі здоров’ям, зокрема переніс серцевий напад і інсульт, який у 2022 році забрав у нього можливість говорити. Завдяки місяцям терапії мовлення вдалося частково відновити. В останні роки про Томаса піклується син. У січні 2025 вони перебралися на Філіппіни.

"Я відвіз тата в лікарню неподалік від нашого дому, йому зробили декілька досліджень, і лікарі сказали, що його життя в безпосередній небезпеці", — сказав Маркл-молодший.

"Вони віправили нас на швидкій із сиренами до значно більшого шпиталю в центрі міста. Моєму татові зробили термінову операцію. Я прошу всіх по всьому світі згадувати його в своїх молитвах", — сказав брат герцогині.

Висловилася з цього приводу і старша сестра Меган Саманта.

"Він — сильний чоловік, але він дуже багато всього пережив. Я молюся, щоби йому вистачило сили пережити це. Мій батько переніс два серцевих напади, інсульт та землетрус. Сподіваюся, він зможе через це пройти", — сказала Саманта Маркл.

Томас Маркл Фото: Скріншот відео

"Моє єдине бажання — щоби Меган проявила трохи співчуття до мого батька. Він в буквальному сенсі бореться за своє життя", — заявив Томас-молодший.

Офіційних коментарів від Меган Маркл наразі немає.

Чому Меган Маркл посварилася з батьком

Усе почало руйнуватися після того, як новина про її заручини з принцом Гаррі стала надбанням громадськості, оскільки незадовго до їхнього весілля в травні 2018 року з'ясувалося, що Томас Маркл підробив фотографії папараці.

Стверджувалося, що чоловік організував зйомку, щоб поліпшити свій публічний імідж. Однак ця ідея мала зворотний ефект, оскільки сильно зганьбила палац.

Меган не розмовляє з батьком після скандалу, а Томас досі так і не зустрівся зі своїми онуками — принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Меган Маркл з батьками Фото: Chanel 5

