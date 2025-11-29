"Сальмонелла Сассекська": Меган Маркл отримала нове прізвисько після кулінарного провалу

Нове відео Меган Маркл, у якому вона готує індичку, викликало бурхливе обговорення і принесло їй несподіване, вельми жорстке прізвисько — "Сальмонелла Сассекська".

В Instagram-сторіс Меган показала процес приготування святкової страви. Вона начиняла індичку, посипала спеціями і цитрусовою цедрою. Але глядачі миттєво помітили, що герцогиня робить усе це, не знявши обручки та браслети. Про це пише Mirror.

Саме цей момент став причиною критики в мережі.

Індичка, показана Меган Маркл в її Instagram-сторіс Фото: Instagram

Користувачі соцмереж писали:

"Це елементарні основи гігієни";

"Ніхто не готує індичку в прикрасах, адже поширення бактерій гарантоване";

"Вона торкається перцю немитими руками. Ще одна катастрофа із сальмонелою".

Напередодні свята Меган відправила передплатникам розсилку свого бренду As Ever, подякувавши їм за підтримку і зазначивши, що "відчуває величезну подяку" за можливість бути поруч із сім'єю. Вона підкреслила, що рада стати частиною "сімейних традицій і святкових моментів" людей, які використовують продукцію її бренду.

"Бажаю вам зустріти День подяки з повними серцями та ситними животами", — завершила Меган.

Гаррі та Меган працювали волонтерами в Our Big Kitchen у Лос-Анджелесі напередодні Дня подяки Фото: Instagram

Скандал навколо індички збігся з їхнім сімейним виходом напередодні Дня подяки. Гаррі та Меган уперше за довгий час показалися на публіці разом зі своїми дітьми — шестирічним Арчі та чотирирічною Лілібет. Сім'я відвідала волонтерську організацію Our Big Kitchen Los Angeles, де допомагала готувати та упаковувати їжу для нужденних.

На одному зі знімків Меган тримає Лілібет за руку і посміхається, спостерігаючи, як Гаррі кладе овочі та фарш у контейнери.

"З'являйтеся. Творіть добро", — написала герцогиня, підкресливши девіз фонду Archewell.

