"Сальмонелла Сассекская": Меган Маркл получила новое прозвище после кулинарного провала

Новое видео Меган Маркл, в котором она готовит индейку, вызвало бурное обсуждение и принесло ей неожиданное, весьма жесткое прозвище — "Сальмонелла Сассекская".

В Instagram-сторис Меган показала процесс приготовления праздничного блюда. Она начиняла индейку, посыпала специями и цитрусовой цедрой. Но зрители мгновенно подметили, что герцогиня делает все это не сняв кольца и браслеты. Об этом пишет Mirror.

Именно этот момент стал причиной критики в сети.

Индейка, показанная Меган Маркл в ее Instagram-сторис Фото: Instagram

Пользователи соцсетей писали:

"Это элементарные основы гигиены";

"Никто не готовит индейку в украшениях, ведь распространение бактерий гарантировано";

"Она трогает перец немытыми руками. Еще одна катастрофа с сальмонеллой".

Накануне праздника Меган отправила подписчикам рассылку своего бренда As Ever, поблагодарив их за поддержку и отметив, что "испытывает огромную благодарность" за возможность быть рядом с семьей. Она подчеркнула, что рада стать частью "семейных традиций и праздничных моментов" людей, использующих продукцию ее бренда.

"Желаю вам встретить День благодарения с полными сердцами и сытными животами", — завершила Меган.

Гарри и Меган работали волонтерами в Our Big Kitchen в Лос-Анджелесе в преддверии Дня благодарения Фото: Instagram

Скандал вокруг индейки совпал с их семейным выходом накануне Дня благодарения. Гарри и Меган впервые за долгое время показались на публике вместе со своими детьми — шестилетним Арчи и четырехлетней Лилибет. Семья посетила волонтерскую организацию Our Big Kitchen Los Angeles, где помогала готовить и упаковывать еду для нуждающихся.

На одном из снимков Меган держит Лилибет за руку и улыбается, наблюдая, как Гарри кладет овощи и фарш в контейнеры.

"Появляйтесь. Творите добро", — написала герцогиня, подчеркнув девиз фонда Archewell.

