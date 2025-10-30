"Вонзила зубы": Меган дистанцируется от принца Гарри, а он этому рад

Принц Гарри полностью поддерживает последний шаг Меган Маркл по профессиональной дистанции от него. Герцогиня хочет двигаться собственным путем и не быть зависимой от сына британского короля.

Гарри рад, что Меган нашла "что-то, во что она может вонзить зубы". Он всегда думает, что жена делает правильные шаги. Об этом пишет Us Weekly.

Гарри радуется за Меган

"Это то, что она успешно делала до него, и он верит в поговорку: "Счастливая жена, счастливая жизнь". Он рад не быть вовлеченным в этот мир", — сказал источник, имея в виду, что Маркл склоняется к голливудской жизни.

Второй инсайдер утверждал, что разграничение карьерных стремлений Маркл и Гарри будет иметь положительный результат для герцога Сассекского.

"Для них как пары полезно иметь отдельные сферы, идентичности и проекты, связанные со страстью", — подчеркнул источник.

Відео дня

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Негатив повлиял на Гарри

"Негативное внимание", которое Маркл получает в прессе, якобы повлияло на работу Гарри, поделился другой источник.

"Они будут очень (профессионально, — Ред.) разделены сейчас. Это то, чем они занимались весь год", — сказал инсайдер.

Эксперт по связям с общественностью Джейн Оуэн рассказала изданию, что Маркл снова строит свой "индивидуальный бренд".

"Это сдвиг к индивидуальности", — подчеркнул Оуэн.

Он считает, что Гарри доволен новой договоренностью, поскольку он может сосредоточиться на своих личных проектах.

Маркл снова строит свой "индивидуальный бренд" Фото: Getty Images

PR-специалист Марк Борковски согласился, что герцогиня Сассекская "больше не является половиной королевского дуэта".

"Она снова предстает как сольный бренд: глобальный, амбициозный и стратегически отстраненный", — сказал Борковски.

Второй инсайдер объяснил, как Маркл делает "очень сознательный шаг" в мир стратегического брендинга.

"Меган открывает себя вселенной брендов и маркетинга, сигнализируя миру: "Я открыта для бизнеса и готова зарабатывать деньги в секторе стиля жизни", — сказал источник.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц Уильям угрожает принять крайние меры против дочерей принца Эндрю, принцессы Беатрис и принцессы Евгении. Женщин могут даже лишить титулов.

Меган Маркл поделилась редким моментом, когда можно увидеть лица Арчи и Лили.

Кроме того, Меган в очередной раз обвинили в подражании Кейт Миддлтон.