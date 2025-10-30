"Встромила зуби": Меган дистанціюється від принца Гаррі, а він цьому радий

Принц Гаррі повністю підтримує останній крок Меган Маркл щодо професійної дистанції від нього. Герцогиня хоче рухатися власним шляхом та не бути залежною від сина британського короля.

Гаррі радий, що Меган знайшла "щось, у що вона може встромити зуби". Він завжди думає, що дружина робить правильні кроки. Про це пише Us Weekly.

Гаррі радіє за Меган

"Це те, що вона успішно робила до нього, і він вірить у приказку: "Щаслива дружина, щасливе життя". Він радий не бути залученим до цього світу", — сказало джерело, маючи на увазі, що Маркл схиляється до голлівудського життя.

Другий інсайдер стверджував, що розмежування кар'єрних прагнень Маркл і Гаррі матиме позитивний результат для герцога Сассекського.

"Для них як пари корисно мати окремі сфери, ідентичності та проєкти, пов'язані з пристрастю", — наголосило джерело.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Негатив вплинув на Гаррі

"Негативна увага", яку Маркл отримує в пресі, нібито вплинула на роботу Гаррі, поділилося інше джерело.

"Вони будуть дуже (професійно, — Ред.) розділені зараз. Це те, чим вони займалися весь рік", — сказав інсайдер.

Експерт зі зв'язків з громадськістю Джейн Оуен розповіла виданню, що Маркл знову будує свій "індивідуальний бренд".

"Це зсув до індивідуальності", — наголосив Оуен.

Він вважає, що Гаррі задоволений новою домовленістю, оскільки він може зосередитися на своїх особистих проєктах.

Маркл знову будує свій "індивідуальний бренд" Фото: Getty Images

PR-фахівець Марк Борковскі погодився, що герцогиня Сассекська "більше не є половиною королівського дуету".

"Вона знову постає як сольний бренд: глобальний, амбітний та стратегічно відсторонений", — сказав Борковскі.

Другий інсайдер пояснив, як Маркл робить "дуже свідомий крок" у світ стратегічного брендингу.

"Меган відкриває себе всесвіту брендів та маркетингу, сигналізуючи світові: "Я відкрита для бізнесу та готова заробляти гроші в секторі стилю життя", — сказало джерело.

