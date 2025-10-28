Меган Маркл показала обличчя дітей принца Гаррі: рідкісні кадри (фото)

Меган Маркл поділилася кадрами життя своєї родини в Каліфорнії, зокрема рідкісним моментом, коли можна побачити обличчя Арчі та Лілі. Діти хоч і зʼявляються інколи в соцмережі мами, їхні обличчя зазвичай ретельно приховують.

На відео, опублікованому в Instagram, герцогиня Сассекська була помічена з принцом Гаррі та їхніми двома дітьми на прогулянці на фермі Лейн у Санта-Барбарі, а потім мама вирізала дочці та сину прикраси на Геловін вдома.

Діти принца Гаррі

Хоча Меган зазвичай приховує обличчя своїх дітей, фотографуючи їх лише ззаду, останнє відео дало шанувальникам можливість зазирнути на їхні риси, коли Арчі та Лілібет бігали навколо, поки принц Гаррі працював над своїм гарбузом.

Відео Меган також показало її матір Дорію Рагланд та близького друга Маркуса Андерсона, якого часто ласкаво називають "другим чоловіком" Меган через їхній тісний зв'язок протягом багатьох років.

Лілібет Діана Фото: Meghan/Instagram

В останні місяці він був поруч з Меган більше, ніж будь-коли — супроводжував її в Діснейленді та на Тижні моди в Парижі.

Сама Меган виглядала невимушено у чорних вузьких джинсах для прогулянки на гарбузовій грядці, а її шкіряні чоботи та куртка Anine Bing коштували понад 1600 доларів.

Принц Арчі Фото: Meghan/Instagram

На відео зафіксовано рідкісний момент, коли Арчі та Лілі повернули голови до камери.

Меган Маркл, принц Гаррі та принц Арчі Фото: Instagram

Хоча фотографії були розмитими, це перший випадок, коли фотографія обличчя Лілі була опублікована публічно з 2022 року, коли офіційний портрет був оприлюднений на день народження Меган.

Лілібет була одягнена в рожеві легінси та топ у тон, тоді як її старший брат був в чорній футболці-поло та штанах у тон.

