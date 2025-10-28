Меган Маркл показала лица детей принца Гарри: редкие кадры (фото)

Меган Маркл поделилась кадрами жизни своей семьи в Калифорнии, в частности редким моментом, когда можно увидеть лица Арчи и Лили. Дети хоть и появляются иногда в соцсети мамы, их лица обычно тщательно скрывают.

На видео, опубликованном в Instagram, герцогиня Сассекская была замечена с принцем Гарри и их двумя детьми на прогулке на ферме Лейн в Санта-Барбаре, а затем мама вырезала дочери и сыну украшения на Хэллоуин дома.

Дети принца Гарри

Хотя Меган обычно скрывает лица своих детей, фотографируя их только сзади, последнее видео дало поклонникам возможность заглянуть на их черты, когда Арчи и Лилибет бегали вокруг, пока принц Гарри работал над своей тыквой.

Видео Меган также показало ее мать Дорию Рагланд и близкого друга Маркуса Андерсона, которого часто ласково называют "вторым мужем" Меган из-за их тесной связи в течение многих лет.

Лилибет Диана Фото: Meghan/Instagram

В последние месяцы он был рядом с Меган больше, чем когда-либо — сопровождал ее в Диснейленде и на Неделе моды в Париже.

Сама Меган выглядела непринужденно в черных узких джинсах для прогулки на тыквенной грядке, а ее кожаные сапоги и куртка Anine Bing стоили более 1600 долларов.

Принц Арчи Фото: Meghan/Instagram

На видео зафиксирован редкий момент, когда Арчи и Лили повернули головы к камере.

Меган Маркл, принц Гарри и принц Арчи Фото: Instagram

Хотя фотографии были размытыми, это первый случай, когда фотография лица Лили была опубликована публично с 2022 года, когда официальный портрет был обнародован на день рождения Меган.

Лилибет была одета в розовые леггинсы и топ в тон, тогда как ее старший брат был в черной футболке-поло и брюках в тон.

