Принц Гарри разозлился на Меган Маркл: что она сделала

Принц Гарри не в восторге от недавних постов Меган Маркл в социальных сетях о нем и их детях. Герцог Сассекский беспокоится о приватности Арчи и Лили.

На прошлой неделе Меган Маркл опубликовала в Instagram видео Гарри и их детей, 6-летнего принца Арчи и 4-летней принцессы Лилибет, на тыквенной грядке, где они бегают по лабиринтам и вырезают фонарики из тыкв накануне Хэллоуина. Об этом пишет Page Six.

Гарри разозлился на Меган

"Он очень хорошо знает, что она хвастается им", — говорит источник.

Гарри не нравятся показы в социальных сетях.

Британский принц также не в восторге от того, что Маркл связывает свои последние продукты As Ever с их королевской свадьбой. Ее новая "Фирменная свеча № 519" — это намек на дату их свадьбы, 19 мая 2018 года.

Несколько недель назад Маркл также опубликовала в Instagram видеоролик о своем времени в Вашингтоне, где изображена сине-белая сумка с монограммой ее титула герцогини Сассекской.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Instagram

Блеск исчез

Источник говорит, что Гарри осознает, что такие вещи "не очень хорошо выглядят".

"Блеск исчез, что справедливо на этом этапе отношений", — сказал источник.

В частности, по словам инсайдеров, принц Гарри также "подорвал свою жизнь ради нее". Вместе с тем, "он привык к всеобщей любви". Источник сказал: "Теперь все наоборот: их активно освистывают".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Меган Маркл деактивировала свою учетную запись в 2020 году, но снова присоединилась к Instagram в начале этого года, во время запуска своего лайфстайл-бренда.

Принц Гарри полностью поддерживает последний шаг жены относительно профессиональной дистанции от него.

Меган Маркл поделилась редким моментом, когда можно увидеть лица Арчи и Лили.

