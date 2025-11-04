Принц Гаррі розізлився на Меган Маркл: що вона зробила

Принц Гаррі не в захваті від нещодавніх постів Меган Маркл у соціальних мережах про нього та їхніх дітей. Герцог Сассекський турбується про приватність Арчі та Лілі.

Минулого тижня Меган Маркл опублікувала в Instagram відео Гаррі та їхніх дітей, 6-річного принца Арчі та 4-річної принцеси Лілібет, на гарбузовій грядці, де вони бігають лабіринтами та вирізають ліхтарики з гарбузів напередодні Геловіну. Про це пише Page Six.

Гаррі розізлився на Меган

"Він дуже добре знає, що вона хизується ним", — каже джерело.

Гаррі не подобаються покази в соціальних мережах.

Британський принц також не в захваті від того, що Маркл пов’язує свої останні продукти As Ever з їхнім королівським весіллям. Її нова "Фірмова свічка № 519" – це натяк на дату їхнього весілля, 19 травня 2018 року.

Кілька тижнів тому Маркл також опублікувала в Instagram відеоролик про свій час у Вашингтоні, де зображена синьо-біла сумка з монограмою її титулу герцогині Сассекської.

Блиск зник

Джерело каже, що Гаррі усвідомлює, що такі речі "не дуже добре виглядають".

"Блиск зник, що справедливо на цьому етапі стосунків", — сказало джерело.

Зокрема, за словами інсайдерів, принц Гаррі також "підірвав своє життя заради неї". Разом з тим, "він звик до загальної любові". Джерело сказало: "Тепер все навпаки: їх активно освистують".

Меган Маркл деактивувала свій обліковий запис у 2020 році, але знову приєдналася до Instagram на початку цього року, під час запуску свого лайфстайл-бренду.

Принц Гаррі повністю підтримує останній крок дружини щодо професійної дистанції від нього.

Меган Маркл поділилася рідкісним моментом, коли можна побачити обличчя Арчі та Лілі.

Крім того, принц Вільям після багаторічної тиші таємно погодився зустрітися з рідним братом — принцом Гаррі. Але є одна умова.