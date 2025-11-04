Підтримайте нас RU
Принц Гаррі розізлився на Меган Маркл: що вона зробила

Принц Гаррі злиться на Меган Маркл через фото їхніх дітей
Принц Гаррі та Меган Маркл | Фото: Getty Images

Принц Гаррі не в захваті від нещодавніх постів Меган Маркл у соціальних мережах про нього та їхніх дітей. Герцог Сассекський турбується про приватність Арчі та Лілі.

Минулого тижня Меган Маркл опублікувала в Instagram відео Гаррі та їхніх дітей, 6-річного принца Арчі та 4-річної принцеси Лілібет, на гарбузовій грядці, де вони бігають лабіринтами та вирізають ліхтарики з гарбузів напередодні Геловіну. Про це пише Page Six.

Гаррі розізлився на Меган

"Він дуже добре знає, що вона хизується ним", — каже джерело.

Гаррі не подобаються покази в соціальних мережах.

Британський принц також не в захваті від того, що Маркл пов’язує свої останні продукти As Ever з їхнім королівським весіллям. Її нова "Фірмова свічка № 519" – це натяк на дату їхнього весілля, 19 травня 2018 року.

Кілька тижнів тому Маркл також опублікувала в Instagram відеоролик про свій час у Вашингтоні, де зображена синьо-біла сумка з монограмою її титулу герцогині Сассекської.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми
Фото: Instagram

Блиск зник

Джерело каже, що Гаррі усвідомлює, що такі речі "не дуже добре виглядають".

"Блиск зник, що справедливо на цьому етапі стосунків", — сказало джерело.

Зокрема, за словами інсайдерів, принц Гаррі також "підірвав своє життя заради неї". Разом з тим, "він звик до загальної любові". Джерело сказало: "Тепер все навпаки: їх активно освистують".

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі
Фото: Getty Images

Меган Маркл деактивувала свій обліковий запис у 2020 році, але знову приєдналася до Instagram на початку цього року, під час запуску свого лайфстайл-бренду.

