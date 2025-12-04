"Борется за жизнь": отец Меган Маркл в реанимации после срочной операции

Отец Меган Маркл, 81-летний Томас Маркл был срочно госпитализирован 3-го декабря в реанимацию на Филиппинах и перенес срочную многочасовую операцию. Впереди у него процедура по удалению тромба.

По сообщениям семьи мужчины, его состояние остается критическим. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на слова брата герцогини Томаса-младшего.

Отец Меган Маркл перенес операцию

Сын Томаса Маркла рассказал, что отец "борется за жизнь" и может потребовать дополнительного хирургического вмешательства. Отец Меган уже много лет имеет проблемы со здоровьем, в частности перенес сердечный приступ и инсульт, который в 2022 году забрал у него возможность говорить. Благодаря месяцам терапии речь удалось частично восстановить. В последние годы о Томасе заботится сын. В январе 2025 они перебрались на Филиппины.

"Я отвез папу в больницу неподалеку от нашего дома, ему сделали несколько исследований, и врачи сказали, что его жизнь в непосредственной опасности", — сказал Маркл-младший.

"Они отправили нас на скорой с сиренами в значительно больший госпиталь в центре города. Моему папе сделали срочную операцию. Я прошу всех по всему миру вспоминать его в своих молитвах", — сказал брат герцогини.

Высказалась по этому поводу и старшая сестра Меган Саманта.

"Он — сильный человек, но он очень много всего пережил. Я молюсь, чтобы ему хватило сил пережить это. Мой отец перенес два сердечных приступа, инсульт и землетрясение. Надеюсь, он сможет через это пройти", — сказала Саманта Маркл.

Томас Маркл Фото: Скриншот видео

"Мое единственное желание — чтобы Меган проявила немного сострадания к моему отцу. Он в буквальном смысле борется за свою жизнь", — заявил Томас-младший.

Официальных комментариев от Меган Маркл пока нет.

Почему Меган Маркл поссорилась с отцом

Все начало рушиться после того, как новость о ее помолвке с принцем Гарри стала достоянием общественности, поскольку незадолго до их свадьбы в мае 2018 года выяснилось, что Томас Маркл подделал фотографии папарацци.

Утверждалось, что мужчина организовал съемку, чтобы улучшить свой публичный имидж. Однако эта идея имела обратный эффект, поскольку сильно опозорила дворец.

Меган не разговаривает с отцом после скандала, а Томас до сих пор так и не встретился со своими внуками — принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Меган Маркл с родителями Фото: Chanel 5

