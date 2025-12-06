"Сидів із кам'яним обличчям": Меган Маркл розлютила принца Гаррі жартом про його бабусю (відео)

Принц Гаррі, який поводився доволі доброзичливо під час зйомок документального фільму для Netflix, все ж не зміг стриматися під час одного з епізодів і проявив свої не зовсім позитивні емоції через поведінку дружини.

На момент із шоу "Гаррі і Меган" про життя принца і його американської дружини в королівській сім'ї, перша серія якого вийшла ще 8 грудня 2022 року, тільки зараз звернула увагу експертка з мови тіла Джуді Джеймс, про що й розповіла Daily Mail.

Пара продемонструвала майже повну одностайність на зйомках, проте герцог Сассекський показав рідкісне несхвалення після того, як його дружина пожартувала про першу зустріч з його бабусею, покійною королевою Єлизаветою II.

Вперше вони зустрілися на обіді в Королівській ложі, незабаром після того, як Меган і Гаррі оголосили про свої стосунки. Але, за словами американки, вся ця подія нагадувала старомодний банкет у Medieval Times — сімейному театрі-вечері в США, де влаштовують постановочні ігри в середньовічному стилі, фехтування і лицарські турніри. Вона підняла руку на знак "виключення" принца Гаррі, випереджаючи жарт словами: "Американці це зрозуміють".

Відео дня

Меган пояснила, що дізналася про свою зустріч з Її Величністю "за кілька миттєвостей до того, як принц Гаррі запитав її, чи вміє вона робити реверанс.

"Її глузливий тон починається з того, що вона каже: "Я просто подумала, що це жарт... вірно?", натякаючи, що королівський протокол — це скоріше комедія, ніж частина культури країни", — каже Джуді Джеймс.

Розповідаючи про "напружений" момент, коли вона зіткнулася віч-на-віч з покійним монархом, Меган зробила глибокий реверанс, тоді як Гаррі спостерігав за нею з кам'яним обличчям, після чого зніяковіло відвів погляд убік.

Принцу Гаррі не сподобався жарт Меган Маркл про його бабусю

Вона ж після свого розмашистого, перебільшено-комічного поклону висловила "невербальні сигнали захоплення" від своєї здатності розсмішити інтерв'юера.

"Меган використовує комічний голос, коли говорить "Приємно познайомитися, Ваша Величність", підвищуючи голос. У цей момент вона викликає у своїй уяві образ покійної королеви, яка стала об'єктом цього передражнювання", — продовжила експерт.

Це "вирішальний момент" для принца Гаррі, який до цього намагався "тонко" висловити своє "несхвалення" мовчазними сигналами, такими як "тривалий погляд очі в очі", але Меган відмовляється розуміти натяк.

"Подібні комедійні номери, де згадуються батьки або бабусі з дідусями вашого партнера, зазвичай мають на увазі кілька "запрошень" або "навмисних" поглядів з його боку, щоб перевірити, чи варто вам продовжувати, і чи планують вони брати участь у комедійній виставі, вербально або невербально", — пояснює Джеймс.

Однак натомість Маркл робить знак рукою, щоб Гаррі знав, що все триватиме з його схваленням або без нього.

"Однак, щойно Меган із сарказмом вимовляє "Ваша Величність", Гаррі набирається сміливості та відкрито дистанціюється, опускаючи погляд і відводячи очі", — зазначає співрозмовниця таблоїду.

Джуді каже, що жарт Меган про королівську сім'ю "особливо шокує" у світлі того, що герцогиню, яка проживає в Каліфорнії, тепер "оголошують" як королівську особу перед тим, як увійти в кімнату.

Нагадаємо, батько Меган Маркл потрапив до реанімації, а пізніше стало відомо, що він втратив ногу.

Також повідомлялося, що герцогиня Сассекська отримала нове прізвисько після кулінарного провалу