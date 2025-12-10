Принц Гарри разрушил "последний шанс" на примирение с королевской семьей: что он натворил

41-летний принц Гарри в очередной раз поставил восстановление отношений с принцем Уильямом и королем Чарльзом III под угрозу, публично высказав насмешки в отношении королевской семьи.

Герцог Сассекский, который недавно встал на хитрый путь к примирению со своими королевскими родственниками, неудачно пошутил, пытаясь продемонстрировать свои комические способности. Однако эти шутки обернулись очередным провалом, как рассказало издание Express.

Это случилось в пятницу, 5 декабря, во время выступления на сцене в ходе обеда Британско-американского делового совета (BABC) в Лос-Анджелесе. Среди шуток принца Гарри был комментарий, в котором он сравнил королевскую семью Великобритании с популярным телевизионным сериалом "Аббатство Даунтон".

"Люди иногда спрашивают, было ли детство в королевской семье похожим на... "Аббатство Даунтон". Да, но только один из этих миров наполнен драмой, интригами, изысканными ужинами, браками с американцами, а другой — это телесериал", — отметил герцог.

Принц Гарри сравнил королевскую семью с сериалом "Аббатство Даунтон" Фото: Star News

Этот, на первый взгляд, безобидный шуточный комментарий вызвал смех среди присутствующих. Однако для членов королевской семьи, которые пристально следят за каждым шагом Гарри, были не такими смешными.

"Почему? Потому что он высмеивает институт монархии", — пишет издание.

И, хотя официальной реакции или достоверных данных о том, как отреагировали в королевской семье на шутки принца Гарри, нет, можно лишь предположить, как это комментируют в стенах дворца.

Принц Гарри снова попал впросак после хрупкой надежды на примирение

Как обращает внимание издание, принц Гарри снова может разрушить хрупкую надежду на примирение с членами королевской семьи, которая зародилась всего несколько месяцев назад. В сентябре герцог встретился со своим отцом, королем Чарльзом, и, несмотря на короткую встречу, Гарри заговорил об оптимизме относительно возвращения в Великобританию.

Кроме шутки об "Аббатстве Даунтон", Гарри также второй раз за последние несколько недель посмеялся над президентом США Дональдом Трампом, вспомнив о его иммиграционной политике. Таким образом герцог в очередной раз поставил британскую монархию в неудобное положение, что также может негативно повлиять на примирение.

