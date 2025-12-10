Принц Гаррі зруйнував "останній шанс" на примирення з королівською родиною: що він накоїв

41-річний принц Гаррі вкотре поставив відновлення стосунків з принцом Вільямом та королем Чарльзом III під загрозу, публічно висловивши глузування щодо королівської родини.

Герцог Сассекський, який нещодавно став на хитрий шлях до примирення зі своїми королівськими родичами, невдало пожартував, намагаючись продемонструвати свої комічні здібності. Однак ці жарти обернулися черговим провалом, як розповіло видання Express.

Це трапилося у п'ятницю, 5 грудня, під час виступу на сцені в ході обіду Британсько-американської ділової ради (BABC) в Лос-Анджелесі. Серед жартів принца Гаррі був коментар, у якому він порівняв королівську сім'ю Великої Британії з популярним телевізійним серіалом "Абатство Даунтон".

"Люди іноді запитують, чи було дитинство в королівській сім'ї схожим на… "Абатство Даунтон". Так, але тільки один із цих світів наповнений драмою, інтригами, вишуканими вечерями, шлюбами з американцями, а інший — це телесеріал", — зазначив герцог.

Принц Гаррі порівняв королівську сім'ю з серіалом "Абатство Даунтон" Фото: Star News

Цей, на перший погляд, безвинний жартівливий коментар викликав сміх серед присутніх. Однак для членів королівської сім'ї, які пильно слідкують за кожним кроком Гаррі, були не такими смішними.

"Чому? Тому що він висміює інститут монархії", — пише видання.

І, хоч офіційної реакції чи достеменних даних про те, як відреагували у королівській родині на жарти принца Гаррі, немає, можна лише припустити, як це коментують у стінах палацу.

Принц Гаррі знову втрапив у халепу після крихкої надії на примирення

Як звертає увагу видання, принц Гаррі знову може зруйнувати крихку надію на примирення з членами королівської сім'ї, яка зародилася лише кілька місяців тому. У вересні герцог зустрівся зі своїм батьком, королем Чарльзом, і, попри коротку зустріч, Гаррі заговорив про оптимізм щодо повернення до Великобританії.

Окрім жарту про "Абатство Даунтон", Гаррі також вдруге за останні кілька тижнів посміявся над президентом США Дональдом Трампом, згадавши про його імміграційну політику. У такий спосіб герцог вкотре поставив британську монархію у незручне становище, що також може негативно вплинути на примирення.

Нагадаємо, 8 грудня видання People повідомило, що дружина Гаррі Меган Маркл уперше за 7 років поговорила з батьком.

