Меган Маркл уперше за 7 років поговорила з батьком: він бореться за життя
Стосунки між Меган Маркл і її батьком Томасом Марклом зіпсувалися ще перед її весіллям у 2018 році з принцом Гаррі й відтоді фактично не відновлювалися. Тепер, після важкої операції та ампутації ноги, 81-річний чоловік каже, що сподівається на шанс побачити сім’ю доньки, поки його стан дозволяє.
Як повідомляє видання People, офіційний представник герцогині Сассекської зазначив, що вона вийшла на зв'язок з батьком. "Я можу підтвердити, що вона зв'язалася зі своїм батьком", — заявили в пресслужбі.
Втім, деталі самої розмови розкривати не стали.
Коли 81-річний Томас Маркл потрапив до лікарні, брат Меган Томас звернувся до неї з проханням про милосердя.
"Моє єдине бажання — щоб Меган проявила до батька трохи співчуття. Він буквально бореться за своє життя", — казав він.
Батьку Меган Маркл ампутували ногу
Томас Маркл втратив ногу після операції, що врятувала йому життя. 81-річного чоловіка минулого тижня каретою швидкої допомоги доставили до лікарні в Себу на Філіппінах. Його негайно прооперували і видалили ліву кінцівку нижче коліна після того, як тромб перервав кровообіг і кінцівка почорніла.
Батько Меган Маркл переїхав на Філіппіни разом зі своїм сином Томасом Марклом-молодшим на початку цього року, намагаючись створити "нове життя" подалі від того, що він назвав "постійним болем" відчуження від доньки.
Ба більше, батько Меган Маркл звернувся до доньки з лікарняного ліжка з проханням про зустріч із принцом Гаррі та онуками — Арчі та Лілібет. Томас-старший заявив, що не хоче “помирати у розлуці” й мріє побачити внуків хоча б один раз. За його словами, він "готовий до розмови, пробачення і примирення".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 81-річний Томас Маркл опинився у складній ситуації після потужного землетрусу.
- Томас Маркл-старший не підтримує стосунків із донькою Меган після її весілля з принцом Гаррі у 2018 році. Він ніколи не зустрічався з онуками Арчі та Лілібет.
Крім того, батько Меган Маркл був терміново госпіталізований 3-го грудня до реанімації на Філіппінах.