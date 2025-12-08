Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом: он борется за жизнь

Отношения между Меган Маркл и ее отцом Томасом Марклом испортились еще перед ее свадьбой в 2018 году с принцем Гарри и с тех пор фактически не восстанавливались. Теперь, после тяжелой операции и ампутации ноги, 81-летний мужчина говорит, что надеется на шанс увидеть семью дочери, пока его состояние позволяет.

Как сообщает издание People, официальный представитель герцогини Сассекской отметил, что она вышла на связь с отцом. "Я могу подтвердить, что она связалась со своим отцом", — заявили в пресс-службе.

Впрочем, детали самого разговора раскрывать не стали.

Когда 81-летний Томас Маркл попал в больницу, брат Меган Томас обратился к ней с просьбой о милосердии.

"Мое единственное желание — чтобы Меган проявила к отцу немного сострадания. Он буквально борется за свою жизнь", — говорил он.

Отцу Меган Маркл ампутировали ногу

Томас Маркл потерял ногу после операции, которая спасла ему жизнь. 81-летнего мужчину на прошлой неделе каретой скорой помощи доставили в больницу в Себу на Филиппинах. Его немедленно прооперировали и удалили левую конечность ниже колена после того, как тромб прервал кровообращение и конечность почернела.

Відео дня

Отец Меган Маркл переехал на Филиппины вместе со своим сыном Томасом Марклом-младшим в начале этого года, пытаясь создать "новую жизнь" подальше от того, что он назвал "постоянной болью" отчуждения от дочери.

Меган Маркл с отцом Фото: instagram.com/dukes_sussex

Более того, отец Меган Маркл обратился к дочери с больничной койки с просьбой о встрече с принцем Гарри и внуками — Арчи и Лилибет. Томас-старший заявил, что не хочет "умирать в разлуке" и мечтает увидеть внуков хотя бы один раз. По его словам, он "готов к разговору, прощению и примирению".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

81-летний Томас Маркл оказался в сложной ситуации после мощного землетрясения.

Томас Маркл-старший не поддерживает отношений с дочерью Меган после ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Он никогда не встречался с внуками Арчи и Лилибет.

Кроме того, отец Меган Маркл был срочно госпитализирован 3-го декабря в реанимацию на Филиппинах.