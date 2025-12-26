Що дарують один одному монархи: різдвяні традиції королівської родини

Королівська родина Великої Британії збирається в Сандрінгемі на традиційні різдвяні святкування. Господарем події цього року знову є король Чарльз III. Попри статус і столітні традиції, Різдво у монархів проходить без показної розкоші — з іграми, жартами, "смертельними мартіні" та кумедними подарунками.

Втім, уже не вперше серед гостей немає принца Гаррі. Востаннє він святкував Різдво разом із родиною у 2018 році — невдовзі після весілля з Меган Маркл. Відтоді, через серйозний розкол у стосунках, запрошення на велике сімейне зібрання він не отримує. Цього року герцог проводить свята у Каліфорнії разом із дружиною та дітьми — Арчі й Лілібет, за тисячі кілометрів від Сандрінгема, пише Mirror.

Заборона на розкіш і культ жартів

У королівській родині діє негласне правило: жодних дорогих або надто розкішних подарунків. Монархи віддають перевагу кітчевим сувенірам, жартівливим дрібничкам або зробленим власноруч речам. Вважається, що найкращий подарунок — той, який щиро розсмішить королеву або родичів.

Принц Гаррі, за словами королівських експертів, був справжнім майстром таких сюрпризів. Одного разу він подарував покійній королеві Єлизаветі II рибу, що співає — настінну іграшку, яка так сподобалася монархині, що її "гордо" повісили в резиденції Балморал. Цей епізод навіть з’явився у серіалі The Crown ("Корона") від Netflix, хоча там подарунок приписали принцу Ендрю.

Серед інших жартівливих дарунків від Гаррі — шапочка для душу з написом "Ain’t life a b***h" ("Хіба життя не с*ка?"). Принцеса Анна, за чутками, колись подарувала братові Чарльзу… шкіряний чохол для сидіння унітаза. А принц Вільям і Кейт у часи, коли Гаррі був неодруженим, презентували йому набір "вирости собі дівчину".

Як проходить обмін подарунками

Подарунки в королівській родині традиційно обмінюють на Святвечір — за німецькою традицією, що відсилає до історичних коренів династії. За правління королеви Єлизавети II члени родини прибували до Сандрінгема за старшинством: чим нижче місце в черзі на престол, тим раніше приїзд. Усі дарунки складали на один стіл, після чого починався обмін — і святкування з коктейлями.

Королівська експертка Кеті Ніколл у документальному фільмі Channel 4 зазначала: якщо подарунок був "з гумором і змушував королеву сміятися — Різдво вдалося". Чим безглуздіше й простіше, тим краще.

"Холоднокровний" подарунок від принцеси Маргарет

У своїх мемуарах Spare Гаррі також згадав різдвяний епізод із тіткою — принцесою Маргарет. Одного Святвечора вона подарувала йому… ручку. Щоправда, не звичайну — з маленькою гумовою рибкою навколо. "Рибна ручка", як зізнався Гаррі, здалася йому символом її холодного ставлення.

З роками, однак, він побачив між собою і Маргарет багато спільного — обидва були "запасними" спадкоємцями, які жили в тіні старших братів і сестер.

