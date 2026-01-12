Король Чарльз получил необычную коллекцию в наследство от герцога Виндзорского: он так и не смог ею воспользоваться

Британский король Чарльз III получил в наследство от своего двоюродного дяди Эдварда единственное — необычную коллекцию вещей, которыми монарх так и не смог воспользоваться в жизни.

Герцог Виндзорский оставил для Чарльза коллекцию килтов, традиционной шотландской одежды, однако ни одну из вещей он так и не смог надеть ни разу. Об этом пишет издание Express.

Журналист Кеннет Роуз в своих дневниках сохранил записи некоторых разговоров с Чарльзом. В одной из них говорится, что Эдвард, умерший в 1972 году, оставил для будущего на то время короля одну-единственную коллекцию в наследство.

"Но поскольку мой двоюродный дядя был таким маленьким мужчиной, ни один из них мне не подходит!", — признался Чарльз Роузу.

Килт — это предмет национальной шотландской одежды для мужчин в виде юбки. Обычно он представляет собой кусок ткани, который оборачивают вокруг талии и закрепляют с помощью ремешков или пряжек. Его традиционно носят со специальной сумочкой.

Відео дня

Newsline Media | король Чарльз в шотландском национальном наряде

В гардеробе короля Чарльза есть килты. Он часто появляется в них, когда приезжает в Шотландию, в частности на различные официальные мероприятия, проявляя уважение к стране и ее традициям.

Несмотря на то, что Чарльз на протяжении жизни поддерживал довольно тесную связь с "изгнанником" Эдвардом, который в свое время отрекся от престола, тот не оставил ему больше в наследство ничего. Чарльз переписывался и часто советовался с двоюродным дядей, вплоть до его смерти, а также медиа известно о частных встречах между ними.

Неизвестно, оставил ли Эдвард необычную коллекцию для Чарльза, чтобы тот ее носил или же просто хранил на память о своем дяде.

Напомним, 11 января издание Mirror рассказывало, как принц Уильям довел свою жену Кейт Миддлтон до слез.

Также 9 января медиа Daily Star сообщало, что Белый дом во время визита короля Чарльза в США использует передвижные уборные.