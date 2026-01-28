"Готовий знехтувати": король Чарльз готує "величезний жест" для принца Гаррі і Меган Маркл

Король Великобританії Чарльз III готовий знехтувати іншими членами сім'ї задля того, аби зробити широкий крок назустріч своєму молодшому сину та його дружині.

Монарх хоче налагодити стосунки з принцом Гаррі й для досягнення цієї мети не збирається дослухатися до думки інших членів королівської сім'ї. Про це пише видання Express з посиланням на інсайдерів.

Крок, до якого готується Чарльз, може сколихнути усю світову спільноту, яка пильно стежить за новинами у королівській родині. Королівський експерт Роб Шутер стверджує, що монарх "тихо розглядає" можливість "відкриття воріт до свого найвпливовішого притулку, замку Балморал".

"Запропонувати Гаррі та Меган провести час у Балморалі — це величезний жест. Він свідчить про довіру, прощення та щире бажання налагодити стосунки", — підкреслив інсайдер, додавши, що цей маєток для короля "дуже особистий".

Король Чарльз готується відчинити ворота замку Балморал для принца Гаррі і Меган Маркл Фото: Скрін відео

Невідомо, як до такого кроку можуть поставитися інші члени королівської родини. Старший син короля принц Вільям, який теж перебуває у тривалій сварці з братом, ймовірно, не оцінить подібні дії й може спробувати Чарльза переконати відмовитися від ідеї. Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли, що Вільям доволі категоричний у ставленні до принца Гаррі і його дружини.

Нещодавно у медіа навіть з'явилася інформація, що Вільям може позбавити Гаррі та його дружину королівських титулів.

Кейт Міддлтон, дружина Вільяма, також не підтримує тісного зв'язку з Гаррі, хоча раніше, як писало видання Express, вона була йому "мов сестра". Все через те, що Кейт після боротьби з онкологією змінила підхід до скандалів у королівській родині й вирішила присвятити себе повністю своїй сім'ї, а не конфліктам. У такий спосіб вона дистанціювалася від Гаррі.

Нагадаємо, у січні видання Radar Online повідомляло, що король Чарльз не хоче побачитися з принцом Гаррі під час його візиту до Британії, оскільки усвідомив те, що йому "не можна довіряти".

Медіа The Mirror розповідало, що принц Гаррі поставив короля Чарльза перед неможливим вибором.