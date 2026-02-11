Меган Маркл висунула "сувору вимогу" до Гаррі, поки скандал з Епштейном триває

Останні викриття щодо Епштейна спричинили хаос у королівській родині, коли Чарльз ІІІ зробив безпрецедентну заяву, а Меган виглядала безтурботно на блискучому сольному виході.

Герцогиня Сассекська зробила сміливий сольний вихід, коли відвідала блискучий захід у Лос-Анджелесі, і один її рух промовив багато. Про це пише The Mirror.

Особливий жест Меган Маркл

Хоча принца Гаррі не було видно, Меган вся посміхалася, позуючи в сукні без бретелей. А тепер припускають, що її вибір гардеробу мав глибший сенс.

Сассекські тримаються відносно в тіні, поки королівська родина стикається з найгіршими потрясіннями за десятиліття. Король опублікував безпрецедентну заяву, у якій висловив "глибоке занепокоєння" останніми звинуваченнями проти свого брата Ендрю Маунтбеттена у Віндзорі.

Тим часом за Атлантикою Меган виглядала гламурно, відвідуючи благодійний гала-захід Fifteen Percent Pledge 2026 року, що відбувся в Paramount Studios у Лос-Анджелесі. Сяючи на червоній доріжці, вона одягла виготовлений на замовлення одяг від Harbison Studio та доповнила образ великою чорною шаллю та своїм фірмовим зачесаним пучком.

Меган Маркл

Harbison Studio — це розкішний бренд афроамериканського дизайнера Чарльза Гарбісона. Рішення Меган підтримати цей бренд, схоже, є тонким сигналом солідарності. Гала-захід відбувся під час Місяця історії чорношкірих у Сполучених Штатах, що додало ще більшої ваги її рішенню.

Вимога Меган до Гаррі

Тим часом стверджується, що Меган висунула "сувору вимогу" до Гаррі, оскільки скандал з Епштейном триває.

"Немає сумнівів, що королівська родина зараз переживає кризу, одну з найбільших криз, з якими їм довелося зіткнутися з часів смерті принцеси Діани", — каже експерт.

Вона усвідомлює, наскільки засмучений Гаррі тим, що сталося, і що це важкий час для королівської родини.

"Але в певному сенсі вона, ймовірно, буде рада, що Гаррі залишився осторонь. Я впевнений, що вона каже йому: "Не втручайся, не втручайся, королівська родина переживає кризу, не втягуй нас у це", — додав інсайдер.

