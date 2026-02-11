Меган Маркл выдвинула "строгое требование" к Гарри, пока скандал с Эпштейном продолжается

Последние разоблачения в отношении Эпштейна вызвали хаос в королевской семье, когда Чарльз III сделал беспрецедентное заявление, а Меган выглядела беззаботно на блестящем сольном выходе.

Герцогиня Сассекская сделала смелый сольный выход, когда посетила блестящее мероприятие в Лос-Анджелесе, и одно ее движение сказало многое. Об этом пишет The Mirror.

Особый жест Меган Маркл

Хотя принца Гарри не было видно, Меган вся улыбалась, позируя в платье без бретелек. А теперь предполагают, что ее выбор гардероба имел более глубокий смысл.

Сассекские держатся относительно в тени, пока королевская семья сталкивается с худшими потрясениями за десятилетия. Король опубликовал беспрецедентное заявление, в котором выразил "глубокую обеспокоенность" последними обвинениями против своего брата Эндрю Маунтбеттена в Виндзоре.

Тем временем за Атлантикой Меган выглядела гламурно, посещая благотворительное гала-мероприятие Fifteen Percent Pledge 2026 года, которое состоялось в Paramount Studios в Лос-Анджелесе. Сияя на красной дорожке, она надела изготовленную на заказ одежду от Harbison Studio и дополнила образ большой черной шалью и своим фирменным зачесанным пучком.

Меган Маркл

Harbison Studio — это роскошный бренд афроамериканского дизайнера Чарльза Гарбисона. Решение Меган поддержать этот бренд, похоже, является тонким сигналом солидарности. Гала-мероприятие состоялось во время Месяца истории чернокожих в Соединенных Штатах, что придало еще больший вес ее решению.

Требование Меган к Гарри

Между тем утверждается, что Меган выдвинула "строгое требование" к Гарри, поскольку скандал с Эпштейном продолжается.

"Нет сомнений, что королевская семья сейчас переживает кризис, один из самых больших кризисов, с которыми им пришлось столкнуться со времен смерти принцессы Дианы", — говорит эксперт.

Она осознает, насколько расстроен Гарри тем, что произошло, и что это трудное время для королевской семьи.

"Но в некотором смысле она, вероятно, будет рада, что Гарри остался в стороне. Я уверен, что она говорит ему: "Не вмешивайся, не вмешивайся, королевская семья переживает кризис, не втягивай нас в это", — добавил инсайдер.

