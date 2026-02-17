"Лживые лицемеры": Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали из-за фото дочери

Меган Маркл резко раскритиковали за публикацию фотографии принца Гарри и их дочери, принцессы Лилибет, на День влюбленных.

На фотографии, обнародованной в Instagram, герцог Сассекский держит на руках четырехлетнюю дочь пары. Лилибет одета в розовое платье с колготками в тон и держит букет воздушных шариков, а Гарри смотрит на нее с широкой улыбкой. Об этом пишет The Mirror.

Меган и Гарри раскритиковали

Нюанс в том, что ранее Гарри и Меган выступали за защиту детей в интернете и подчеркивали важность конфиденциальности. Сам герцог недавно был втянут в драматический спор в Высоком суде, недовольный якобы вмешательством СМИ в его частную жизнь.

Пользователи социальных сетей раскритиковали пару за "лицемерие".

Один человек написал: "Ну, это не заняло много времени, не так ли? Теперь показывают лица детей. Поэтому после того, как принц Гарри и Меган Маркл начали жаловаться на то, что они покидают королевскую семью ради "приватности", желая дать своим детям свободу, они обременяют их титулами принца и принцессы, хотя они живут в Америке".

Відео дня

Другой пользователь добавил: "В этом случае лицемерие сильное".

Принц Гарри с дочерью Лилибет Фото: Instagram

В другой заметке говорится: "Меган просто притворно плакала об опасности социальных сетей и детей, а через день они публикуют это! Просто доказывают, какие они лживые лицемеры".

С момента ухода из королевской семьи в 2020 году и переезда в Калифорнию, герцог и герцогиня Сассекские часто говорят о своем желании большей конфиденциальности и контроля над своей личной жизнью.

А накануне королевская чета опубликовала заявление после объявления правительством Великобритании о предложенных поправках к правилам хранения данных детей в социальных сетях в рамках Закона о преступности и полиции. Позиция Гарри и Меган по этому вопросу была одобрена, но проблема, которую возникла у критиков, заключается в "лицемерии" с их распространением изображений своих детей в сети.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принцесса Уэльская Кэтрин описала свою первую встречу с Меган Маркл как "дружескую", но есть нюанс.

Меган выдвинула строгое требование к Гарри, поскольку скандал с Эпштейном продолжается.

Кроме того, Маркл высмеяли фанаты за "косплей" легендарной актрисы Одри Хепберн.