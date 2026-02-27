Меган Маркл "ранила" королеву прямо перед своей свадьбой: что она сделала

Согласно новой книге "Уильям и Кэтрин", решение герцогини Сассекской о свадьбе разозлило бабушку принца Гарри в 2018 году.

Свадьба герцога и герцогини Сассекских была одним из самых обсуждаемых событий 2018 года, а церемония в часовне Святого Георгия и прием в Виндзорском замке стали грандиозной организационной задачей. Об этом пишет Hello Magazine.

Меган Маркл огорчила королеву Елизавету II

Теперь королевский редактор Рассел Майерс раскрыл новые детали закулисной подготовки. Он подробно описал, как Меган не соглашалась с бабушкой Гарри, королевой Елизаветой, когда речь шла о том, кто будет привлечен к организации того дня.

"Леди Энсон, которая умерла в возрасте 79 лет в 2020 году, помогала планировать многие королевские мероприятия, включая празднование 90-летия королевы, 70-ю годовщину свадьбы королевы и принца Филиппа, а также свадьбу Уильяма и Кэтрин. По просьбе королевы леди Энсон предложила свою помощь Гарри и Меган, но Меган сказала ей, что она не нужна", — рассказывает автор.

Відео дня

Перепалка с внуком "невероятно ранила" тогда королеву.

Леди Энсон, также известная как Элизабет Шекерли, была двоюродной сестрой покойной Елизаветы II, сестрой Патрика Энсона, 5-го графа Личфилда.

Свадьба Меган и Гарри состоялась в 2018 году Фото: Фокус

Свадебный наряд Меган вызвал конфликт

Это был не единственный вопрос, который вызвал конфликт между королевой и Меган Маркл накануне ее и Гарри большого дня.

Майерс рассказывает: "[Королевская писательница Салли] Беделл Смит описала, как Меган "отказалась" рассказать королеве о своем свадебном платье и настаивала на том, чтобы надеть фату, с чем королева тайно не соглашалась, поскольку та была разведенной".

До бракосочетания с Гарри Меган была замужем за американским кинопродюсером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2014 год. Другие разведенные королевские особы, такие как королева Камилла и принцесса Анна, решили не носить традиционные фаты или классические белые свадебные платья.

Платье Меган Маркл Фото: Коллаж: Фокус

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон напомнила о малоизвестном элементе королевского протокола, отказав в просьбе поклоннику.

Принц Уильям был шокирован, когда ему сказали, что его младший брат Гарри начал встречаться с американской актрисой Меган Маркл.

Кроме того, Меган Маркл резко раскритиковали за фото принца Гарри и их дочери Лилибет.