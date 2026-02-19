Принц Уильям некультурно отреагировал на начало романа Гарри и Меган

Будущий король Великобритании был шокирован, когда ему сказали, что его младший брат Гарри начал встречаться с американской актрисой Меган Маркл, как раскрывает новая биография.

Принц Уильям отреагировал очень не по-королевски, когда его брат впервые рассказал ему о своей избраннице из Штатов. Об этом пишет The Mirror.

Как принц Уильям отреагировал на Меган

Сегодня братья отчуждены после скандального ухода Сассексов из королевской семьи и их последующих нападений на Фирму. Но было время, когда Гарри был близок и с Уильямом, и с Кейт, и когда он встретил Меган, то стремился поделиться своей счастливой новостью.

Гарри и Меган начали встречаться в июле 2016 года после того, как общий друг в Лондоне устроил им свидание вслепую. Они начали тайные отношения и сумели держать свой роман в тайне в течение нескольких недель, прежде чем новость стала известной в октябре 2016 года, и Гарри подтвердил это в своем заявлении вскоре после этого.

В тот период младший сын короля Чарльза III поделился новостями со своими близкими, включая Уильяма и Кейт. И, по словам монаршего редактора газеты Mirror Рассела Майерса, будущий король отреагировал очень неожиданно.

Новость о романе Гарри и Меган стала известной 30 октября. В мировом эксклюзиве Камилла Томини написала, что принц "тайно встречается" с Меган Маркл, американской актрисой, правозащитницей и, как ни странно, разведенной женщиной.

"Отстань!" — такой была первая реакция Уильяма, по словам Майерса.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Instagram @people

Версия Меган

В интервью Гарри и Меган о помолвке принц сказал: "Уильям стремился встретиться с ней, как и Кэтрин. Так что, знаете, будучи нашими соседями, нам удалось это сделать несколько — ну, довольно много раз, и Кэтрин была абсолютно..."

"Она была великолепна", — вставила Меган.

Однако в их сериале на Netflix Маркл описала их первую встречу как "ужасную". Она сказала: "Когда Уилл и Кейт пришли ко мне, и я впервые встретилась с ней, они пришли на ужин, я помню, что была в рваных джинсах и босиком. Я любила обниматься. Я всегда любила обниматься, я не осознавала, что это действительно раздражает многих британцев".

