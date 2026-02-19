Принц Вільям некультурно відреагував на початок роману Гаррі і Меган

Майбутній король Великої Британії був шокований, коли йому сказали, що його молодший брат Гаррі почав зустрічатися з американською акторкою Меган Маркл, як розкриває нова біографія.

Принц Вільям відреагував дуже не по-королівськи, коли його брат уперше розповів йому про свою обраницю зі Штатів. Про це пише The Mirror.

Як принц Вільям відреагував на Меган

Сьогодні брати відчужені після скандального відходу Сассексів з королівської родини та їхніх подальших нападів на Фірму. Але був час, коли Гаррі був близький і з Вільямом, і з Кейт, і коли він зустрів Меган, то прагнув поділитися своєю щасливою новиною.

Гаррі та Меган почали зустрічатися в липні 2016 року після того, як спільний друг у Лондоні влаштував їм побачення наосліп. Вони розпочали таємні стосунки та зуміли тримати свій роман у таємниці протягом кількох тижнів, перш ніж новина стала відомою в жовтні 2016 року, і Гаррі підтвердив це у своїй заяві невдовзі після цього.

У той період менший син короля Чарльза ІІІ поділився новинами зі своїми близькими, включаючи Вільяма та Кейт. І, за словами монаршого редактора газети Mirror Рассела Маєрса, майбутній король відреагував дуже несподівано.

Новина про роман Гаррі та Меган стала відомою 30 жовтня. У світовому ексклюзиві Камілла Томіні написала, що принц "таємно зустрічається" з Меган Маркл, американською акторкою, правозахисницею та, як не дивно, розлученою жінкою.

"Відчепись!" — такою була перша реакція Вільяма, за словами Маєрса.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Instagram @people

Версія Меган

В інтерв'ю Гаррі та Меган про заручини принц сказав: "Вільям прагнув зустрітися з нею, як і Кетрін. Тож, знаєте, будучи нашими сусідами, нам вдалося це зробити кілька — ну, досить багато разів, і Кетрін була абсолютно…"

"Вона була чудова", — вставила Меган.

Однак у їхньому серіалі на Netflix Маркл описала їхню першу зустріч як "жахливу". Вона сказала: "Коли Вілл і Кейт прийшли до мене, і я вперше зустрілася з нею, вони прийшли на вечерю, я пам’ятаю, що була в рваних джинсах і босоніж. Я любила обійматися. Я завжди любила обійматися, я не усвідомлювала, що це справді дратує багатьох британців".

