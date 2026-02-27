Протокол запрещает: Кейт Миддлтон отказала в просьбе поклоннику (видео)
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Уэльс накануне Дня Святого Давида 1 марта, когда отмечается национальный праздник страны.
Кейт Миддлтон поздравила своих поклонников, когда вышла на публику, а в одном из моментов напомнила о малоизвестном элементе королевского протокола. Об этом пишет Hello Magazine.
Кейт Миддлтон отказала фанату королевской семьи
Когда жена Уильяма подошла к мужчине в толпе, который просил у нее автограф, Кэтрин была вынуждена вежливо отказать.
"Я не могу подписывать, мне очень жаль. Но я могу пожать вам руку", — сказала монаршая персона ему.
После этого они нежно обнялись.
"Приятно познакомиться", — добавила Кейт Миддлтон, прежде чем перейти к разговору с другими поклонниками королевской семьи.
Почему действует такой запрет
Членам королевской семьи не разрешено давать автографы, поскольку это может быть использовано для подделки. Сообщается, что король Чарльз нарушил этот протокол в 2010 году, когда подписал бумагу для жертвы наводнения в Корнуолле, просто написав: "Чарльз 2010".
Монарший протокол также предусматривает, что они должны воздерживаться от селфи с поклонниками, правило, которое нарушалось много раз.
