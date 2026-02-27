Протокол запрещает: Кейт Миддлтон отказала в просьбе поклоннику (видео)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Уэльс накануне Дня Святого Давида 1 марта, когда отмечается национальный праздник страны.

Кейт Миддлтон поздравила своих поклонников, когда вышла на публику, а в одном из моментов напомнила о малоизвестном элементе королевского протокола. Об этом пишет Hello Magazine.

Кейт Миддлтон отказала фанату королевской семьи

Когда жена Уильяма подошла к мужчине в толпе, который просил у нее автограф, Кэтрин была вынуждена вежливо отказать.

"Я не могу подписывать, мне очень жаль. Но я могу пожать вам руку", — сказала монаршая персона ему.

После этого они нежно обнялись.

"Приятно познакомиться", — добавила Кейт Миддлтон, прежде чем перейти к разговору с другими поклонниками королевской семьи.

Кейт Миддлтон

Почему действует такой запрет

Членам королевской семьи не разрешено давать автографы, поскольку это может быть использовано для подделки. Сообщается, что король Чарльз нарушил этот протокол в 2010 году, когда подписал бумагу для жертвы наводнения в Корнуолле, просто написав: "Чарльз 2010".

Монарший протокол также предусматривает, что они должны воздерживаться от селфи с поклонниками, правило, которое нарушалось много раз.

