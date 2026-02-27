Протокол забороняє: Кейт Міддлтон відмовила в проханні шанувальнику (відео)
Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали Уельс напередодні Дня Святого Давида 1 березня, коли відзначається національне свято країни.
Кейт Міддлтон привітала своїх прихильників, коли вийшла на публіку, а в одному з моментів нагадала про маловідомий елемент королівського протоколу. Про це пише Hello Magazine.
Кейт Міддлтон відмовила фанату королівської родини
Коли дружина Вільяма підійшла до чоловіка в натовпі, який просив у неї автограф, Кетрін була змушена ввічливо відмовити.
"Я не можу підписувати, мені дуже шкода. Але я можу потиснути вам руку", — сказала монарша персона йому.
Після цього вони ніжно обійнялися.
"Приємно познайомитися", — додала Кейт Міддлтон, перш ніж перейти до розмови з іншими прихильниками королівської родини.
Чому діє така заборона
Членам королівської родини не дозволено давати автографи, оскільки це може бути використано для підробки. Повідомляється, що король Чарльз порушив цей протокол у 2010 році, коли підписав папір для жертви повені в Корнуоллі, просто написавши: "Чарльз 2010".
Монарший протокол також передбачає, що вони повинні утримуватися від селфі з шанувальниками, правило, яке порушувалося багато разів.
