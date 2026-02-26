Кейт Міддлтон показалася у стильному костюмі та з особливою прикрасою на жакеті (фото)
Принцеса Уельська Кетрін здійснила елегантний візит до Уельсу разом із чоловіком, принцом Вільямом, напередодні Дня святого Давида, який відзначають 1 березня. Цього разу особливу увагу привернув образ принцеси, яка продемонструвала вишукане поєднання класики та символізму.
Для поїздки Кейт обрала глибокий бордовий костюм, що складався з піджака та елегантної блузи з бантом. Насичений відтінок вигідно підкреслив її зовнішність і додав образу стриманої шляхетності. Фокус розповідає про образ принцеси Уельської.
Стильний "лук" Кейт Міддлтон
Головним акцентом стала жовта квітка нарциса, прикріплена до лацкана піджака. Нарцис є традиційним символом Дня святого Давида та одним із головних знаків валлійської спадщини. Таким чином принцеса делікатно підкреслила повагу до культури регіону.
Свій образ вона доповнила природним макіяжем, акуратною укладкою з м’якими хвилями та мінімалістичними прикрасами, зробивши ставку на елегантність без зайвих деталей.
Візит до громадських просторів
Під час перебування в Уельсі подружжя відвідало громадський простір "Підвісні сади" — центр, спрямований на підтримку стійкості громади, розвиток творчості та екологічного способу життя. Там вони поспілкувалися з волонтерами, які працюють у громадському кафе, центрі сценічного мистецтва, критому ринку, громадських садах, кухнях та майстернях.
Також у програмі були галерея сучасного мистецтва "Оріел Девіс" та громадський центр "Хафан-ір-Афон", яким опікується соціальне підприємство "Відкритий Ньютаун". Організація управляє понад 100 гектарами місцевих паркових територій.
