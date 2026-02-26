Кейт Миддлтон показалась в стильном костюме и с особым украшением на жакете (фото)

Принцесса Уэльская Кэтрин совершила элегантный визит в Уэльс вместе с мужем, принцем Уильямом, накануне Дня святого Давида, который отмечается 1 марта. На этот раз особое внимание привлек образ принцессы, которая продемонстрировала изысканное сочетание классики и символизма.

Для поездки Кейт выбрала глубокий бордовый костюм, состоящий из пиджака и элегантной блузы с бантом. Насыщенный оттенок выгодно подчеркнул ее внешность и добавил образу сдержанного благородства. Фокус рассказывает об образе принцессы Уэльской.

Стильный "лук" Кейт Миддлтон

Главным акцентом стал желтый цветок нарцисса, прикрепленный к лацкану пиджака. Нарцисс является традиционным символом Дня святого Давида и одним из главных знаков валлийского наследия. Таким образом принцесса деликатно подчеркнула уважение к культуре региона.

Свой образ она дополнила естественным макияжем, аккуратной укладкой с мягкими волнами и минималистичными украшениями, сделав ставку на элегантность без лишних деталей.

Кейт Миддлтон показалась в стильном бордовом костюме Фото: коллаж Фокус

Визит в общественные пространства

Во время пребывания в Уэльсе супруги посетили общественное пространство "Подвесные сады" — центр, направленный на поддержку устойчивости общества, развитие творчества и экологического образа жизни. Там они пообщались с волонтерами, которые работают в общественном кафе, центре сценического искусства, крытом рынке, общественных садах, кухнях и мастерских.

Также в программе были галерея современного искусства "Ориэл Дэвис" и общественный центр "Хафан-ир-Афон", которым занимается социальное предприятие "Открытый Ньютаун". Организация управляет более 100 гектарами местных парковых территорий.

