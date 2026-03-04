Раскрыто "секретное послание" от Меган Маркл и принца Гарри к Уильяму и Кейт

Недавняя поездка Меган Маркл и принца Гарри имела все признаки монаршего тура — и могла бы послать очень сильный сигнал принцу Уильяму и Кейт Миддлтон о том, что "королевское перемирие" есть в их списке желаний.

Хотя Сассекские шесть лет назад ушли с должности работающих королевских особ, недавняя поездка в Иорданию имела все признаки монаршего тура: пара посетила больницу, молодежный центр и организацию, которая занимается питанием людей в кризисные времена. Об этом пишет Mirror.

Меган и Гарри хотят вернуться в королевскую семью

А один королевский эксперт считает, что в их двухдневной поездке мог быть "скрытый мотив", рассказав, что визит, вероятно, был посланием семье Гарри, которая пострадала от кризиса на фоне скандала с экс-принцом Эндрю.

Во время своего пребывания в ближневосточной стране Гарри и Меган отметили гуманитарные усилия властей Иордании. Меган наблюдала за упаковкой продуктовых посылок и внимательно слушала, как ей рассказывали о нехватке грузовиков для доставки предметов первой необходимости в Газу.

А королевская писательница Ингрид Сьюард утверждает, что миссия Сассекских была несколько больше, чем кажется на первый взгляд: "Их поездка на Ближний Восток, похоже, частично политическая, частично послание — и это секретное послание к Уильяму и Кейт, или прямое?".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Скриншот/ВВС

"Конечно, они [Сассекские] не знали, что произойдет [с Эндрю], когда планировали поездку, но не такое уж и секретное послание: "Мы здесь, мы можем помочь, мы можем сделать это с вами" — и это может быть только на пользу Гарри и Меган", — добавила она.

Ингрид даже утверждает, что визит пары в Иорданию, которая давно является любимым местом отдыха принцессы Уэльской, которая провела там часть своего детства, может в конце концов проложить путь к примирению между Меган, Гарри и его семьей.

"Вполне возможно, что может быть личное королевское перемирие и воссоединение в этом смысле", — утверждает она.

Но профессиональное перемирие, с точки зрения того, что Меган и Гарри когда-нибудь снова будут работать в королевской семье, очень маловероятно.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Instagram @princeandprincessofwales

