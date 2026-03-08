Кейт Миддлтон переняла один "гениальный" материнский трюк принцессы Дианы: "Это было особенным удовольствием"

Кейт Миддлтон разделяет одинаковые семейные ценности с покойной принцессой Дианой, и имеют схожие подходы к воспитанию детей в обычной жизни, несмотря на все титулы и обязательства.

Принцесса Диана демонстрировала принцам Уильяму и Гарри то, что они также дети, что теперь также наблюдается и в воспитательном процессе в семье Кейт Миддлтон. Об этом пишет издание Express со ссылкой на свидетельства бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди.

Суббота была особым днем для принцессы Дианы и детей, когда она позволяла им вести себя так, как и все обычные дети. Вечером она сидела с ними перед телевизором и ужинала, что "делало все таким нормальным", рассказал повар.

Когда в обычные дни Уильяму и Гарри предлагали есть здоровой пищей и овощами, то в субботу ребятам разрешалось есть все, что они пожелают, в том числе фастфуд и другие не слишком полезные вкусности. Им также не нужно было одеваться официально и сидеть за столом по всем правилам этикета.

"Няня всегда предлагала мальчикам курицу, зеленые овощи и здоровую пищу, но в субботу вечером мальчики могли есть пиццу, гамбургеры, жареную курицу и другие подобные блюда. Это было особое удовольствие", — отметил Макгрейди.

Принцесса Диана хотела, чтобы принцы Уильям и Гарри чувствовали себя обычными детьми Фото: UK Press

Принцесса Диана хотела таким образом продемонстрировать ребятам то, что они также обычные дети, несмотря на королевские титулы.

"Это был способ Дианы показать им, что они тоже дети, и сейчас мы видим то же самое у Кейт", — рассказал повар.

Хотя неизвестно, устраивает ли Кейт Миддлтон подобные вечера для своих детей, однако она в 2019 году признавалась, что имеет свою семейную традицию. Принцесса Уэльская делилась, что очень любит печь торты.

"Это стало своеобразной традицией, что я не ложусь спать до полуночи с невероятным количеством смеси для торта и глазури, а я готовлю слишком много. Но мне это нравится", — говорила принцесса.

