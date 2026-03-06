Кейт Миддлтон оставила "застенчивого" принца Уильяма краснеть: что она сделала

Принц и принцесса Уэльские на прошлой неделе присоединились к местной группе изучения языка в Ньютоне, Уэльс, где они рассказали о своем собственном прогрессе в разговоре.

Принцесса Кэтрин оставила принца Уильяма краснеть после того, как сделала ему милый комплимент во время их совместной поездки в Уэльс на прошлой неделе. Об этом пишет Hello.

Кейт Миддлтон сделала комплимент принцу Уильяму

Королевская чета, изучающая валлийский язык, присоединилась к местной группе изучения языка в кафе "Галерея" в Ньютауне. Их видели с группой детей, которые участвовали в проекте по искусству. После участия в занятиях с детьми Кейт и Уильям посетили кафе, пожимая руки тем, кто изучает язык.

Сев, принцесса пошутила: "Значит, вы собираетесь проверить нас по нашему валлийскому!" Вскоре они обсудили изучение языка, причем одна из участниц жестом указала на Уильяма. "Он действительно очень хорош", — сказала она, обращаясь к принцессе.

Кэтрин взглянула на своего мужа и быстро похвалила его усилия, сказав им: "Да, я знаю, он очень умный". Принц Уэльский выглядел застенчивым в ответ, продолжая разговор о том, каково это — разговаривать на английском и валлийском языках.

Кейт и Уильям заговорили на новом языке

Анализ момента от эксперта

Хотя Уильям, возможно, выглядел "застенчивым", его язык тела свидетельствовал о том, что он тайно наслаждался такой похвалой от своей жены.

Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман рассказал: "Когда принцесса Кэтрин вспоминает, какой умный принц Уильям, он смотрит вниз, ярко улыбаясь. Этот милый комплимент застал его врасплох, и он чувствует застенчивость".

Взгляд вниз застенчивый, но яркая улыбка говорит о том, что он хотел бы услышать больше о том, какой он умный.

Голова Уильяма наклонена набок, что говорит о том, что он испытывает любовь и эмпатию. Наклон головы обнажает ухо, что является признаком того, что он хотел бы услышать больше такого же. Этот неожиданный комплимент заставляет его наклониться к принцессе, что является признаком доверия и комфорта.

"Он чувствует себя любимым и любящим, когда они вместе", — считает эксперт.

