Кейт Міддлтон залишила "соромʼязливого" принца Вільяма червоніти: що вона зробила

Принц і принцеса Уельські минулого тижня приєдналися до місцевої групи вивчення мови в Ньютоні, Уельс, де вони розповіли про свій власний прогрес у розмові.

Принцеса Кетрін залишила принца Вільяма червоніти після того, як зробила йому милий комплімент під час їхньої спільної поїздки до Уельсу минулого тижня. Про це пише Hello.

Кейт Міддлтон зробила комплімент принцу Вільяму

Королівське подружжя, яке вивчає валлійську мову, приєдналося до місцевої групи вивчення мови в кафе "Галерея" в Ньютауні. Їх бачили з групою дітей, які брали участь у проєкті з мистецтва. Після участі в заняттях з дітьми Кейт і Вільям відвідали кафе, потискаючи руки тим, хто вивчає мову.

Сівши, принцеса пожартувала: "Отже, ви збираєтеся перевірити нас з нашої валлійської!" Невдовзі вони обговорили вивчення мови, причому один з учасників жестом вказав на Вільяма. "Він справді дуже хороший", — сказала вона, звертаючись до принцеси.

Кетрін глянула на свого чоловіка і швидко похвалила його зусилля, сказавши їм: "Так, я знаю, він дуже розумний". Принц Уельський виглядав сором'язливим у відповідь, продовжуючи розмову про те, як це — розмовляти англійською та валлійською мовами.

Кейт та Вільям заговорили новою мовою

Аналіз моменту від експерта

Хоча Вільям, можливо, виглядав "сором'язливим", його мова тіла свідчила про те, що він таємно насолоджувався такою похвалою від своєї дружини.

Експерт з мови тіла Інбаал Хонігман розповів: "Коли принцеса Кетрін згадує, який розумний принц Вільям, він дивиться вниз, яскраво посміхаючись. Цей милий комплімент заскочив його зненацька, і він відчуває сором'язливість".

Погляд вниз сором'язливий, але яскрава посмішка говорить про те, що він хотів би почути більше про те, який він розумний.

Голова Вільяма нахилена набік, що говорить про те, що він відчуває любов і емпатію. Нахил голови оголює вухо, що є ознакою того, що він хотів би почути більше такого ж. Цей несподіваний комплімент змушує його нахилитися до принцеси, що є ознакою довіри та комфорту.

"Він відчуває себе коханим і люблячим, коли вони разом", — вважає експерт.

