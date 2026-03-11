Кейт Міддлтон, принца Вільяма та короля Чарльза III освистали (відео)

Кейт Міддлтон, принц Вільям та король Чарльз зазнали цькування протестувальниками на своєму найбільшому публічному зібранні з моменту арешту колишнього принца Ендрю.

Члени королівської родини напередодні відвідали службу з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, де їх зустріли протестувальники з антимонархічної групи "Республіка". Про це пише People.

Королівську сімʼю освистали

"Що ви знали?" — було написано на ряду яскраво-жовтих плакатів, які тримали протестувальники, ймовірно, посилаючись на зв'язок Ендрю з покійним Джеффрі Епштейном. Серед інших плакатів, які тримали протестувальники, були антимонархічні повідомлення та інші згадки про колишнього принца Ендрю.

Служба з нагоди Дня Співдружності стала найбільшим зібранням королівської родини з моменту арешту 66-річного Ендрю 19 лютого за підозрою у неправомірних діях на державній посаді.

Арешт Ендрю в лютому — перший арешт королівської особи з 1649 року, коли короля Карла I обезголовили за державну зраду.

"Якщо з'ясовується, що люди щось знали — чи то члени родини, поліція чи співробітники — тоді голови мають котитися", — розповідає Роберт Джобсон, автор книги "Спадщина Віндзора".

Інсайдер палацу додає: "Інші події сколихнули монархію, але щось всередині — коли когось заарештовують — це зовсім інше. Це набагато серйозніше".

Арешт Ендрю

Колишній герцог Йоркський, якого тепер звуть Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, був заарештований на свій день народження в лютому за підозрою у зловживанні державною посадою, пов'язаною із засудженим злочинцем Епштейном.

Затримання відбулося майже через чотири місяці після того, як у жовтні 2025 року Ендрю позбавили титулу та наказали залишити свій давній будинок у Королівській ложі через його зв'язки з Епштейном.

77-річний король Чарльз коротко висловився щодо арешту: "Я з найглибшим занепокоєнням дізнався новини про Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та підозру у неправомірних діях на державній посаді… Дозвольте мені чітко заявити: закон має діяти".

