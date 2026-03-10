Кейт Міддлтон вигуляла вишукане вбрання в Лондоні (фото)
Принц Вільям і Кейт Міддлтон напередодні приєдналися до короля Великої Британії Чарльза III і королеви Камілли на щорічній службі з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві.
Цікаво, що це перша поява Уельських разом з монархом після того, як експринца Ендрю затримали правоохоронці через "файли Епштейна". Кадрами з події ділиться офіційний акаут пари в Instagram.
Образ Кейт Міддлтон
Для події майбутня королева Британії продемонструвала елегантне вбрання, яке складалося з темно-синьої сукні-пальті з плісе на замовлення від бренду Catherine Walker. Вона також носила капелюшок-блюдце Sean Barrett у тон.
Свій образ принцеса Уельська завершила вінтажним кольє зі штучних намистин у декілька рядів та елегантними сережками-підвісками з перлами "Бахрейн".
Кетрін також носила сумку Multrees з тисненням під крокодила темно-синього кольору та туфлі Gianvito на шнурівці з темно-синьої замші.
Принц Вільям тим часом вдягнув класичний синій костюм з краваткою.
Цікаво, що Уельські відвідали службу в тому ж соборі, де в 2011-му одружилися
