Кейт Міддлтон вигуляла вишукане вбрання в Лондоні (фото)

Принц Вільям і Кейт Міддлтон напередодні приєдналися до короля Великої Британії Чарльза III і королеви Камілли на щорічній службі з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві.

Цікаво, що це перша поява Уельських разом з монархом після того, як експринца Ендрю затримали правоохоронці через "файли Епштейна". Кадрами з події ділиться офіційний акаут пари в Instagram.

Образ Кейт Міддлтон

Для події майбутня королева Британії продемонструвала елегантне вбрання, яке складалося з темно-синьої сукні-пальті з плісе на замовлення від бренду Catherine Walker. Вона також носила капелюшок-блюдце Sean Barrett у тон.

Свій образ принцеса Уельська завершила вінтажним кольє зі штучних намистин у декілька рядів та елегантними сережками-підвісками з перлами "Бахрейн".

Кетрін також носила сумку Multrees з тисненням під крокодила темно-синього кольору та туфлі Gianvito на шнурівці з темно-синьої замші.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Вільям тим часом вдягнув класичний синій костюм з краваткою.

Цікаво, що Уельські відвідали службу в тому ж соборі, де в 2011-му одружилися

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

