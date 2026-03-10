Кейт Миддлтон выгуляла изысканный наряд в Лондоне (фото)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон накануне присоединились к королю Великобритании Чарльзу III и королеве Камилле на ежегодной службе по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве.

Интересно, что это первое появление Уэльских вместе с монархом после того, как экс-принца Эндрю задержали правоохранители из-за "файлов Эпштейна". Кадрами с события делится официальный акаут пары в Instagram.

Образ Кейт Миддлтон

Для события будущая королева Британии продемонстрировала элегантный наряд, который состоял из темно-синего платья-пальто с плиссе на заказ от бренда Catherine Walker. Она также носила шляпку-блюдце Sean Barrett в тон.

Свой образ принцесса Уэльская завершила винтажным колье из искусственных бусин в несколько рядов и элегантными серьгами-подвесками с жемчугом "Бахрейн".

Кэтрин также носила сумку Multrees с тиснением под крокодила темно-синего цвета и туфли Gianvito на шнуровке из темно-синей замши.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Уильям тем временем надел классический синий костюм с галстуком.

Интересно, что Уэльские посетили службу в том же соборе, где в 2011-м поженились

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

