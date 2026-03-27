Король Чарльз може змусити свого брата принца Ендрю свідчити у справі Епштейна

Син британської королеви Єлизавети II, принц Ендрю, опинився під новим тиском з боку американських законодавців, які вимагають його свідчень у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.

За інформацією джерел, навіть король Чарльз III може змусити свого брата співпрацювати зі слідством, оскільки скандал продовжує шкодити репутації королівської родини, пише Radar.

Тиск з боку США

66-річний Ендрю, колишній герцог Йоркський, перебуває під пильною увагою Конгресу США. Законодавці намагаються отримати свідчення щодо його зв’язків із Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

Серед тих, хто наполягає на цьому, — конгресмен-демократ Джеймі Раскін. Він заявив, що принц може мати важливу інформацію для розслідування.

"Людина, настільки залучена, як принц Ендрю, безумовно має що розповісти", — зазначив Раскін.

Відео дня

Роль короля

За словами джерел, занепокоєння ситуацією зростає і всередині королівської родини. Король Чарльз дедалі більше стурбований тим, що скандал негативно впливає на монархію.

Існує думка, що він може фактично змусити Ендрю співпрацювати з американськими слідчими, адже відмова лише погіршить ситуацію.

Критика розслідування

Раскін також різко розкритикував роботу американських правоохоронців, зокрема ФБР та Міністерства юстиції США, заявивши про можливе "приховування" інформації.

За його словами, з мільйонів сторінок документів значна частина залишається відредагованою або не оприлюдненою.

Нові фігуранти

До справи можуть бути залучені й інші особи. Зокрема, американські конгресмени закликають дати свідчення колишню дружину принца, Сара Фергюсон.

Також під увагою опинився британський політик Пітер Мендельсон, який, як і Ендрю, заперечує будь-які правопорушення.

