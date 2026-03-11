"Ці історії потрібно розповісти": королева Камілла "тонко" розкритикувала колишнього принца Ендрю

78-річна королева Камілла "тонко згадала" про Джеффрі Епштейна та Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, коли у своїй промові до жінок у Сент-Джеймському палаці вона різко висловилася про тих, хто "накидається на інших, не думаючи про наслідки".

Дружина короля Чарльза носила значок, що їй подарувала французька жертва насилля Жизель Пеліко, на якому красувався напис "Сором повинен змінити сторону", виступивши на вечірці Women of the World (WOW). Про це пише видання The Sun.

Камілла під час офіційних заходів виступила зі словами, в яких різко висловилася про тих, хто "накидається на інших, не думаючи про наслідки". Королева також сказала слова підтримки тим, хто постраждав від насилля, але при цьому йому не повірили.

"Ми стоїмо з вами і поруч з вами, сьогодні і щодня, в солідарності, скорботі та співчутті", — підкреслила Камілла.

AFP | королева Камілла розкритикувала тих, хто коїть насилля

Представник Букінгемського палацу на запитання журналістів про те, чи не був виступ королеви "тонко завуальованим" натяком на скандал з Епштейном, в який потрапила родина через колишнього принца Ендрю, дав відповідь.

"Я думаю, що промова Її Величності говорить сама за себе", — сказав він.

Королева у промові також розповіла, що кожна жінка "має власну історію", говорячи про насильство.

"У кожної жінки є історія. І ці історії потрібно розповісти. Тому що, коли ми живемо в культурі мовчання, ми посилюємо насильство щодо жінок та дівчат", — наголосила Камілла.

Видання згадує, що королева сама постраждала від нападу зловмисника, коли той намагався її торкатися під час мандрівки у поїзді. Це сталося, коли вона була ще у підлітковому віці, у 1960-х роках. Про це розповідається у книзі "Влада і палац: внутрішня історія монархії та 10 Даунінг-стріт" Валентина Лоу. Згадується, що королева відбилася від нападника, вдаривши його туфлею з підбором.

