Скандальний Ендрю Віндзор роками "переслідувався як шпигунський кріт" кураторами, які "хотіли використати його ненависть до брата Чарльза".

RadarOnline пише, що Ендрю вважався російською розвідкою потенційним провідником у британський істеблішмент. Ба більше, згідно із секретним звітом США, його називали "корисним ідіотом", чиї особисті образи та вразливості можна було використати.

Експринц Ендрю — "корисний ідіот"?

66-річного Ендрю було заарештовано минулого місяця у його резиденції в маєтку Сандрінгем за підозрою у неправомірних діях на державній посаді на тлі заяв про те, що він, ймовірно, вилив конфіденційну інформацію своєму другові-злочинцю Джеффрі Епштейну, отриману протягом десяти років його роботи на посаді спеціального представника Великої Британії з питань міжнародної торгівлі та інвестицій між 2001 і 2011 роками.

Тепер, у секретній оцінці розвідки США під назвою "Політична корупція: Ендрю Маунтбеттен-Віндзор" — з підзаголовком "Визначений російський союз" — нібито описується, як російські оперативники вважали його "слабкою ланкою" королівської родини.

Джерело, знайоме з документом, повідомило: "У звіті викладено нібито стратегію, за якою російська розвідка створювала неформальні мережі впливу навколо соціально пов’язаних посередників — таких осіб, як Джеффрі Епштейн, які мали близькість до впливових політичних та комерційних діячів".

В оцінці стверджується, що його вважали цінним контактом через його близькість до королівської родини, людиною, чий статус можна було використати для "відкриття дверей та надання довіри в делікатних середовищах".

Був ображений на брата

У звіті, як повідомляється, стверджується, що російські агенти вважали, нібито Ендрю затаїв давню образу на свого старшого брата, короля Чарльза, якого він вважав слабким і таким, що не заслуговує на трон.

Один інсайдер сказав: "Ендрю не вважали людиною, на яку потрібно тиснути. Швидше, його вважали доступним і корисним ідіотом, якщо не можна краще сказати — людиною, чиї особисті прагнення та затяжні образи можна було вирішити за допомогою похвали, доступу та можливостей, а не примусу".

