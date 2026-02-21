Досі спадкоємець: колишнього принца Ендрю хочуть "вигнати" з черги на королівський престол

Позбавленого титулів колишнього принца Ендрю може невдовзі спіткати новий удар, оскільки його хочуть виключити з лінії спадкоємства королівського трону. Зараз він — восьмий у черзі, і поступається лише принцам Вільяму та Гаррі разом з їхніми дітьми.

Британський уряд вже розглядає можливість прийняття закону про виключення Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з лінії спадкоємства королівського престолу. Про це пише видання Sky News з посиланням на джерела.

Таке рішення обговорюють на тлі скандалу довкола причетності Ендрю до Джеффрі Епштейна, а також арешту колишнього принца, що трапився напередодні — у його 66-й день народження. Проте, як зазначає медіа, уряд зможе здійснити такі дії тільки коли завершиться поліцейське розслідування щодо висунутих проти нього звинувачень.

Також усунення колишнього принца з лінії спадкоємства вимагатимуть від уряду проведення консультацій та узгодження з іншими країнами Співдружності.

Колишнього принца Ендрю невдовзі може спіткати новий удар Фото: The Royal Family

Опитування, яке провів проєкт YouGov у Британії, демонструє, що понад 80% суспільства підтримують виключення Ендрю з лінії престолонаслідування.

Арешт колишнього принца Ендрю: поліція продовжує розслідування

Хоча принца Ендрю відпустили пізно ввечері 19 лютого після майже 12-годинного допиту, розслідування щодо нього продовжується. Агентство Reuters розповіло, що представники правоохоронних органів зв'язуються з колишніми охоронцями, які працювали на молодшого брата короля Чарльза Ендрю.

Вони закликають усіх, хто має звинувачення щодо можливих злочинів колишнього принца, звертатися до поліції.

"Їх попросили ретельно обміркувати, чи може щось, що вони побачили чи почули протягом цього періоду служби, мати відношення до наших поточних перевірок, та поділитися будь-якою інформацією, яка може нам допомогти", — йдеться у заяві правоохоронців.

Водночас офіцери у п'ятницю продовжували обшукувати колишній особняк Ендрю у Віндзорському парку. Проте наразі Ендрю не висунули жодних звинувачень у правопорушеннях.

Варто нагадати, що вранці 19 лютого видання ВВС повідомляло, що колишнього принца Ендрю заарештували за підозрою в посадовому злочині.

20 лютого принц Вільям та Кейт Міддлтон відреагували на арешт колишнього принца Ендрю.