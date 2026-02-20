Допитували 12 годин: поліція відпустила з-під варти колишнього принца Ендрю (фото)

Позбавленого титулів колишнього принца Ендрю, якого у його 66-й день народження заарештувала поліція, правоохоронці звільнили лише після майже 12-годинного допиту у відділку.

Ендрю поліціянти відпустили з-під варти тільки увечері, заявивши, що він звільнений під слідство, і що обшуки у Норфолку завершилися. Про це повідомили на сайті поліції Темзи.

"Заарештований чоловік наразі звільнений під слідство. Ми також можемо підтвердити, що наші обшуки в Норфолку завершені", — йдеться у заяві правоохоронців.

Поліція також зазначила, що жодних подальших заяв щодо справи робити та давати інтерв'ю або ж пресконференції не будуть.

Агентство Reuters пише, що детективи упродовж цілого дня допитували члена королівської родини. Очевидець розповів виданню, що бачив, як Ендрю покидав поліцейський відділок в Айлшемі, що на сході Англії, під супроводом невеликої групи фотографів і телевізійних знімальних груп, що очікували під стінами будівлі. Це сталося близько 19:00 години, стверджує джерело.

Відео дня

На кадрах, які вдалося зняти очевидцям, колишній принц "виглядає помітно враженим", пише медіа. Ендрю намагався заховатися на задньому сидінні автомобіля Range Rover, що вивозив його з території відділку.

Арешт колишнього принца Ендрю: чому його арештувала поліція

Вранці 19 лютого видання ВВС повідомило, що колишнього принца і брата короля Великої Британії Чарльза III Ендрю заарештувала поліція. Арешт трапився у 66-й день народження скандального члена королівської родини за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем.

Раніше Ендрю неодноразово згадували у ЗМІ, пов'язуючи його ім'я зі справою американського мільярдера Джеффрі Епштейна.

Згодом у BBC оприлюднили реакцію короля Чарльза на арешт брата. Монарх заявив про те, що дізнався про затримання "з найглибшим занепокоєнням", а також додав, що "закон має йти своїм шляхом".

Розслідування король назвав "справедливим" та "належним" процесом, запевнивши, що органи матимуть цілковиту підтримку у справі.

Нагадаємо, 13 грудня видання Daily Mail розповіло історію колишнього співробітника, який поділився, як Ендрю водив дівчат у Букінгемський палац.

Також 12 грудня у The Sun розкрили, що колишній принц Ендрю взяв мільйони у батьків та брата, аби розплатитися з Вірджинією Джуффре.