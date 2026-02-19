Король Чарльз уперше відреагував на арешт брата Ендрю: що відомо

Король Великої Британії Чарльз опублікував заяву після арешту свого брата Ендрю Маунтбеттена-Віндзора за підозрою у неправомірних діях на державній посаді на фоні скандалу з "файлами Епштейна".

Монарх наголосив, що він "з найглибшим занепокоєнням дізнався" про арешт Ендрю та додав, що "закон має йти своїм шляхом". Про це пише BBC.

Реакція короля Чарльза на скандал з братом

Король також заявив, що поліцейське розслідування має "нашу повну та щиру підтримку та співпрацю".

Поліція долини Темзи заявила, що розглядає скаргу щодо нібито передавання конфіденційних матеріалів колишнім принцом покійному злочинцю Джеффрі Епштейну.

"Тепер слідує повний, справедливий та належний процес, за допомогою якого це питання буде розслідувано належним чином та відповідними органами. У цьому, як я вже казав раніше, вони мають нашу повну та щиру підтримку та співпрацю. Дозвольте мені чітко заявити: закон має виконуватися", – йдеться в заяві суверена.

Принц Ендрю та Епштейн Фото: Daily Mail

Експринца Ендрю затримали

Сьогодні зранку, 19 лютого, у Великій Британії поліція заарештувала Ендрю Віндзора — молодшого брата короля Чарльза III — якраз у день його 66-річчя.

Затримання відбулося в королівському маєтку Сандрінгем-хаус у Норфолку, де Ендрю живе останнім часом після вигнання з Королівської ложі. Наразі син покійної королеви Єлизавети ІІ перебуває в ізоляторі та очікує допиту.

Цікаво, що це перший випадок офіційного затримання фігуранта у скандалі навколо Епштейна. Меншого брата британського короля звинувачують у передачі секретних даних злочинцю за великі винагороди та зловживанні службовим становищем.

Фото Ендрю з "файлів Епштейна" Фото: Соцсети

Ім'я експринца Ендрю неодноразово згадували у ЗМІ у зв'язку із засудженим за насильство над дітьми Джеффрі Епштейном. А тепер членом монаршої родини всерйоз зайнялася поліція.

Іменинник отримав 12 мільйонів фунтів стерлінгів від королеви Єлизавети II, принца Філіпа та свого брата Чарльза. Гроші були потрібні, щоб врегулювати позов жінки, яка звинуватила його в насильстві.

Крім того, колишній співробітник королівської охорони заявив, що Ендрю приводив десятки жінок у монаршу резиденцію.