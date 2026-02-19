Король Чарльз впервые отреагировал на арест брата Эндрю: что известно

Король Великобритании Чарльз опубликовал заявление после ареста своего брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по подозрению в неправомерных действиях на государственной должности на фоне скандала с "файлами Эпштейна".

Монарх подчеркнул, что он "с глубочайшим беспокойством узнал" об аресте Эндрю и добавил, что "закон должен идти своим путем". Об этом пишет BBC.

Реакция короля Чарльза на скандал с братом

Король также заявил, что полицейское расследование имеет "нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество".

Полиция долины Темзы заявила, что рассматривает жалобу о якобы передаче конфиденциальных материалов бывшим принцем покойному преступнику Джеффри Эпштейну.

"Теперь следует полный, справедливый и надлежащий процесс, с помощью которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество. Позвольте мне четко заявить: закон должен выполняться", — говорится в заявлении суверена.

Принц Эндрю и Эпштейн Фото: Daily Mail

Экс-принца Эндрю задержали

Сегодня утром, 19 февраля, в Великобритании полиция арестовала Эндрю Виндзора — младшего брата короля Чарльза III — как раз в день его 66-летия.

Задержание произошло в королевском поместье Сандрингем-хаус в Норфолке, где Эндрю живет в последнее время после изгнания из Королевской ложи. Сейчас сын покойной королевы Елизаветы II находится в изоляторе и ожидает допроса.

Интересно, что это первый случай официального задержания фигуранта в скандале вокруг Эпштейна. Младшего брата британского короля обвиняют в передаче секретных данных преступнику за большие вознаграждения и злоупотреблении служебным положением.

Фото Эндрю из "файлов Эпштейна" Фото: Соцсети

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Имя экс-бринца Эндрю неоднократно упоминали в СМИ в связи с осужденным за насилие над детьми Джеффри Эпштейном. А теперь членом монаршей семьи всерьез занялась полиция.

Именинник получил 12 миллионов фунтов стерлингов от королевы Елизаветы II, принца Филиппа и своего брата Чарльза. Деньги были нужны, чтобы урегулировать иск женщины, которая обвинила его в насилии.

Кроме того, бывший сотрудник королевской охраны заявил, что Эндрю приводил десятки женщин в монаршую резиденцию.