Принц Эпштейна: бывший сотрудник рассказал, что Эндрю водил девушек в Букингемский дворец

Бывший сотрудник королевской охраны заявил, что принц Эндрю приводил десятки женщин в королевскую резиденцию. Ранее в файлах Эпштейна были обнаружены фото брата короля Чарльза с неизвестными девушками.

Бывший сотрудник Скотланд-Ярда, отвечавший за королевскую охрану, сообщил 13 февраля, что обратился в полицию по поводу утверждений о том, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзор "несколько раз в неделю" тайно проводил женщин в Букингемский дворец, пишет Daily Mail.

Пол Пейдж, занимавший эту должность с 1998 по 2004 год, заявил, что офицерам, работавшим на Эндрю, "не разрешалось" знать имена девушек, которые его посещали.

Фото Эндрю с неизвестной женщиной из файлов Эпштейна Фото: Соцсети

Он сказал: "Я связался с полицией долины Темзы по поводу Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и предложил им помощь в расследовании его деятельности. Я чувствую, что обладаю информацией, которая может продвинуть полицейское расследование, и я обязан ею поделиться".

Відео дня

Пол Пейдж рассказал, что женщин в покоях Эндрю бывало так много, что охрана даже шутила, что в его спальню пора установить вращающуюся дверь, из-за количества женщин, которые "входили и выходили туда-сюда".

Бывший сотрудник службы охраны королевской семьи Пол Пейдж заявил, что им не разрешалось знать имена женщин, которые посещали Эндрю.

"Когда у королевы или герцога Эдинбургского были гости после закрытия дворца, нам предоставляли их контактные данные", — сказал мистер Пейдж, описывая жизнь во дворце. Но Эндрю это не касалось.

"Нам только говорили, что в такое-то время придет женщина. Это всегда происходит после закрытия, и женщина будет у главных ворот. Нам сказали позвать лакеев, и тогда либо женщина пройдет без сопровождения, либо лакей спустится, заберет ее и проводит к Эндрю", - рассказал Пол.

По его словам, в то время они не думали ничего дурного, так как о деятельности Джеффри Эпштейна еще никто не знал.

"Мы списали это на то, что он бабник, и на то, что он принц, а имена он не хотел нам называть, потому что он вел себя, как полный придурок по отношению к персоналу", - рассказал Пейдж.

Принц Эндрю лишился титула, когда выяснилось, что он был связан с Эпштейном Фото: Hello! Magazine

Источники утверждают, что других женщин также тайно приводили к Эндрю в Букингемский дворец, используя те же закодированные запросы и без какого-либо допуска к секретной информации.

Одна из них, предположительно, стала жертвой торговли людьми на борту частного самолета Эпштейна "Лолита Экспресс".

Эндрю связывают с четырьмя женщинами, фигурирующими в деле Эпштейна, а также с Вирджинией Джуффре.

На этой неделе газета Mail on Sunday сообщила, как Эпштейн пригласил молодую румынскую модель на частный ужин в Букингемский дворец вместе со своим другом Эндрю. Эпштейн сказал, что принц посчитал ее "красивой", добавив: "Никто не смотрит на одежду, они видят ее насквозь".

Эндрю также пригласил Джеффри Эпштейна и "очаровательную" русскую модель по имени Вера на ужин в Букингемский дворец во время своей поездки в Лондон.

В августе 2010 года Эпштейн также предложил познакомить его с 26-летней россиянкой Ириной.

Сегодня британские таблоиды сообщили о четвертой девушке, которую называли "миссис Виндзор".

В документах ФБР, опубликованных в последней порции материалов дела, также содержатся утверждения Вирджинии Джуффре о том, что ее принудили к сексу с Эндрю, хотя ее имя засекречено.

Инсайдеры говорят, что Эндрю водил в Букингемский дворец десятки женщин Фото: Скриншот

Пейдж рассказал, как обстояли дела в Букингемском дворце, когда он там работал. По его словам, ведутся журналы учета на тот случай, если, например, случится пожар, чтобы знать, сколько людей находится внутри.

Но если сын королевы пускает кого-то во дворец, то противостоять этому невозможно.

"Мы не спрашивали, потому что, в конечном счете, мы не хотели, чтобы нас уволили", - резюмировал Пейдж.

Другой источник рассказал, что Эндрю просто звонил дежурным и говорил: "Миссис Виндзор скоро прибудет – пожалуйста, впустите ее и проводите внутрь". Это всегда происходило через один из скрытых от глаз служебных входов. Это случалось так часто, что они просто закатывали глаза и говорили: "Да, сэр". Это продолжалось годами".

По его словам, сотрудники королевской охраны ненавидели, когда им поручали Эндрю, потому что он был "неприятным и пренебрежительным".

Инсайдеры говорят, что Букингемский дворец - это не неприступная крепость Фото: The Royal Family

Еще один инсайдер рассказал, что "Букингемский дворец — это не крепость, как вы себе представляете": "Из-за статуса Эндрю во дворце, подробности практически не запрашивались, если вообще запрашивались. Это регулярно обсуждалось придворными, но ничего не было предпринято, чтобы оспорить это решение".

Согласно материалам дела Эпштейна, частный самолет Boeing 727-100, который он использовал для организации оргий и торговли девушками, совершил около 90 посадок в Великобритании, в том числе и после его осуждения за сексуальные преступления против несовершеннолетних в 2008 году.

По имеющимся данным, аэропорт Станстед, четвертый по загруженности в Великобритании, использовался в качестве перевалочного пункта для пересадки жертв с одного самолета Эпштейна на другой.

В понедельник Букингемский дворец заявил, что "готов оказать поддержку" полиции, если к нему обратятся по поводу этих заявлений. Пресс-секретарь добавил, что король Чарльз ясно выразил свою "глубокую обеспокоенность" по поводу обвинений в отношении поведения его брата.

Эндрю фактически перестал быть членом королевской семьи, став простолюдином после того, как в конце прошлого года монарх лишил его права быть принцем и герцогом из-за его связей с Эпштейном.

Напомним, ранее оказалось, что бывшего принца Эндрю выселили в маленький коттедж, куда он не смог забрать свою огромную коллекцию плюшевых мишек.

Слухи о странном отношении бывшего принца к игрушечным мишкам в сети появляются уже не впервые. Так, в ноябре 2025 года издание Express обнародовало рассказ экс-соседки Эндрю, которая призналась, что он заставлял прислугу строго следить за тем, как игрушки расставлены в его спальне.