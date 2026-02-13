Принц Епштейна: колишній співробітник розповів, що Ендрю водив дівчат у Букінгемський палац

Колишній співробітник королівської охорони заявив, що принц Ендрю приводив десятки жінок у королівську резиденцію. Раніше у файлах Епштейна було виявлено фото брата короля Чарльза з невідомими дівчатами.

Колишній співробітник Скотланд-Ярду, який відповідав за королівську охорону, повідомив 13 лютого, що звернувся в поліцію щодо тверджень про те, що Ендрю Маунтбаттен-Віндзор "кілька разів на тиждень" таємно проводив жінок у Букінгемський палац, пише Daily Mail.

Пол Пейдж, який обіймав цю посаду з 1998 по 2004 рік, заявив, що офіцерам, які працювали на Ендрю, "не дозволялося" знати імена дівчат, які його відвідували.

Фото Ендрю з невідомою жінкою з файлів Епштейна Фото: Соцсети

Він сказав: "Я зв'язався з поліцією долини Темзи з приводу Ендрю Маунтбаттен-Віндзора і запропонував їм допомогу в розслідуванні його діяльності. Я відчуваю, що володію інформацією, яка може просунути поліцейське розслідування, і я зобов'язаний нею поділитися".

Пол Пейдж розповів, що жінок у покоях Ендрю бувало так багато, що охорона навіть жартувала, що до його спальні час встановити обертові двері, через кількість жінок, які "входили і виходили туди-сюди".

Колишній співробітник служби охорони королівської сім'ї Пол Пейдж заявив, що їм не дозволялося знати імена жінок, які відвідували Ендрю.

"Коли у королеви або герцога Единбурзького були гості після закриття палацу, нам надавали їхні контактні дані", — сказав містер Пейдж, описуючи життя в палаці. Але Ендрю це не стосувалося.

"Нам тільки говорили, що в такий-то час прийде жінка. Це завжди відбувається після закриття, і жінка буде біля головних воріт. Нам сказали покликати лакеїв, і тоді або жінка пройде без супроводу, або лакей спуститься, забере її і проведе до Ендрю", — розповів Пол.

За його словами, на той час вони не думали нічого поганого, оскільки про діяльність Джеффрі Епштейна ще ніхто не знав.

"Ми списали це на те, що він бабій, і на те, що він принц, а імена він не хотів нам називати, тому що він поводився, як повний придурок щодо персоналу", — розповів Пейдж.

Принц Ендрю позбувся титулу, коли з'ясувалося, що він був пов'язаний з Епштейном Фото: Мальдивы

Джерела стверджують, що інших жінок також таємно приводили до Ендрю в Букінгемський палац, використовуючи ті самі закодовані запити і без будь-якого допуску до секретної інформації.

Одна з них, імовірно, стала жертвою торгівлі людьми на борту приватного літака Епштейна "Лоліта Експрес".

Ендрю пов'язують із чотирма жінками, які фігурують у справі Епштейна, а також із Вірджинією Джуффре.

Цього тижня газета Mail on Sunday повідомила, як Епштейн запросив молоду румунську модель на приватну вечерю в Букінгемський палац разом зі своїм другом Ендрю. Епштейн сказав, що принц вважав її "красивою", додавши: "Ніхто не дивиться на одяг, вони бачать її наскрізь".

Ендрю також запросив Джеффрі Епштейна і "чарівну" російську модель на ім'я Віра на вечерю в Букінгемський палац під час своєї поїздки в Лондон.

У серпні 2010 року Епштейн також запропонував познайомити його з 26-річною росіянкою Іриною.

Сьогодні британські таблоїди повідомили про четверту дівчину, яку називали "місіс Віндзор".

У документах ФБР, опублікованих в останній порції матеріалів справи, також містяться твердження Вірджинії Джуффре про те, що її примусили до сексу з Ендрю, хоча її ім'я засекречено.

Інсайдери кажуть, що Ендрю водив у Букінгемський палац десятки жінок Фото: Скриншот

Пейдж розповів, як йшли справи в Букінгемському палаці, коли він там працював. За його словами, ведуться журнали обліку на той випадок, якщо, наприклад, трапиться пожежа, щоб знати, скільки людей перебуває всередині.

Але якщо син королеви пускає когось до палацу, то протистояти цьому неможливо.

"Ми не питали, тому що, зрештою, ми не хотіли, щоб нас звільнили", — резюмував Пейдж.

Інше джерело розповіло, що Ендрю просто дзвонив черговим і говорив: "Місіс Віндзор скоро прибуде — будь ласка, впустіть її і проведіть всередину". Це завжди відбувалося через один із прихованих від очей службових входів. Це траплялося так часто, що вони просто закочували очі й казали: "Так, сер". Це тривало роками".

За його словами, співробітники королівської охорони ненавиділи, коли їм доручали Ендрю, тому що він був "неприємним і зневажливим".

Інсайдери кажуть, що Букінгемський палац — це не неприступна фортеця Фото: The Royal Family

Ще один інсайдер розповів, що "Букінгемський палац — це не фортеця, як ви собі уявляєте": "Через статус Ендрю в палаці, подробиці практично не запитували, якщо взагалі запитували. Це регулярно обговорювалося придворними, але нічого не було зроблено, щоб оскаржити це рішення".

Згідно з матеріалами справи Епштейна, приватний літак Boeing 727-100, який він використовував для організації оргій і торгівлі дівчатами, здійснив приблизно 90 посадок у Великій Британії, зокрема й після його засудження за сексуальні злочини проти неповнолітніх 2008 року.

За наявними даними, аеропорт Станстед, четвертий за завантаженістю у Великій Британії, використовували як перевалочний пункт для пересадки жертв з одного літака Епштейна на інший.

У понеділок Букінгемський палац заявив, що "готовий надати підтримку" поліції, якщо до нього звернуться з приводу цих заяв. Прессекретар додав, що король Чарльз чітко висловив своє "глибоке занепокоєння" з приводу звинувачень щодо поведінки його брата.

Ендрю фактично перестав бути членом королівської сім'ї, ставши простолюдином після того, як наприкінці минулого року монарх позбавив його права бути принцом і герцогом через його зв'язки з Епштейном.

Нагадаємо, раніше виявилося, що колишнього принца Ендрю виселили в маленький котедж, куди він не зміг забрати свою величезну колекцію плюшевих ведмедиків.

Чутки про дивне ставлення колишнього принца до іграшкових ведмедиків у мережі з'являються вже не вперше. Так, у листопаді 2025 року видання Express оприлюднило розповідь екссусідки Ендрю, яка зізналася, що він змушував прислугу суворо стежити за тим, як іграшки розставлені в його спальні.