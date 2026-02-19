Брат короля Великобритании Карла III арестован по делу Эпштейна, — ВВС

Имя принца Эндрю неоднократно упоминалось в СМИ в связи с осужденным за сексуальное насилие над детьми Джеффри Эпштейном.

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор — ранее принц Эндрю — арестован по подозрению в должностном преступлении, сообщает ВВС. Второй сын королевы Елизаветы II и Филиппа ранее занимал 8-е место в порядке наследования британского престола — причем с 1986 по 2025 год носил титулы герцог Йоркский, граф Инвернесс, барон Киллилей.

Начиная с 2020 года Эндрю Маунтбаттен-Виндзор не исполняет церемониальные обязанности члена королевской семьи. Более того, 17 октября 2025 года состоялась беседа с монархом, после которой Эндрю сообщил, что прекращает использовать титулы, пожалованные ему королевой Елизаветой.

30 октября 2025 года по велению короля Эндрю был лишен титула принца.

Відео дня

Новость дополняется…