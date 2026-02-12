Експринц Ендрю взяв мільйони у батьків та брата, щоб розплатитися з Вірджинією Джуффре, — The Sun

Колишній принц Ендрю взяв 12 мільйонів фунтів стерлінгів від королеви Єлизавети II, принца Філіпа і свого брата Чарльза, аби розрахуватися із жінкою, що звинуватила його у сексуальному насильстві.

Хоча минуло кілька років, Ендрю досі не повернув жодної копійки членам королівської родини, що вирішили йому допомогти у проблемний час. Про це 11 лютого повідомило видання The Sun з посиланням на джерела.

Інсайдери розповідають, що покійна королева позичила Ендрю щонайменше 7 мільйонів фунтів стерлінгів у 2022 році. Ще 3 мільйони фунтів надійшли на рахунок Ендрю від маєтку принца Філіпа через рік після його смерті. Приблизно 1,5 мільйона фунтів виділив своєму братові теперішній король Великобританії Чарльз, і ще десь пів мільйона зібрали інші члени королівської сім'ї.

Усі ці гроші Ендрю взяв задля того, щоб зупинити гучну справу про звинувачення його у сексуальній нарузі щодо Вірджинії Джуффре.

Вірджинія Джуффре звинувачувала експринца Ендрю у насильстві

Багатомільйонний "кредит" Ендрю планував повернути своїй родині, й для цього хотів швейцарське гірськолижне шале. Проте цей план з тріском провалився, оскільки виручені кошти не змогли покрити борт колишнього принца.

Ендрю сподівався від цієї угоди отримати 19 мільйонів фунтів, з-поміж яких 12 — повернути назад родині. Однак джерела кажуть, що він не заробив майже нічого, оскільки ця нерухомість була обкладена великим боргом через іпотеку.

"Наскільки відомо, він досі не повернув жодного пенні з мільйонів, які позичив", — повідомив інсайдер виданню.

Позичені мільйони Ендрю спрямував нібито на те, щоб "купити мовчання" Джуффре. Однак вони, як стверджується, позбавили жінку можливості виступати у суді і відверто оскаржувати ту версію розвитку подій, яку озвучував публічно колишній принц.

Батьки вірили, що зможуть покласти край скандалу

Члени королівської сім'ї, які допомогли Ендрю фінансово, сподівалися, що їхній багатомільйонний вклад зможе приглушити гучний скандал. Кошти вони взяли "трохи звідси і трохи звідти", зазначив інсайдер, напередодні святкування "платинового" ювілею у 2022 році.

Джерела стверджують, що Ендрю обманював батьків про свої справжні стосунки з мільярдером Джеффрі Епштейном. Обидвоє були вражені скандалом, тож, повіривши у слова сина, взялися допомагати йому фінансово у розв'язанні проблеми.

Зрештою, ці кошти надійшли Джуффре у березні 2022 року, що мало гарантувати те, що Ендрю ніколи не постане перед судом у США за виголошені жінкою звинувачення.

Варто зазначити, що сама Джуффре померла у квітні 2025 року. Як повідомляло видання Bloomberg, жінка покінчила життя самогубством.

