Навіть коргі Єлизавети II: скандал з Епштейном зачепив собак покійної королеви

На тлі скандалу, пов’язаного з Джеффрі Епштейном, коргі покійної королеви Єлизавети II разом із принцом Ендрю виїхали з Віндзора. Королівських собак помітили після переїзду герцога з резиденції Royal Lodge.

Як повідомляють британські ЗМІ, 65-річний принц Ендрю, попри втрату титулів і скандальну репутацію, продовжує піклуватися про двох коргі покійної королеви. Тварин вигулювала його приватна охорона біля тимчасового житла Wood Farm на території маєтку Сандрінгем, пише Daily Mail.

Коргі королеви Єлизавети

Коргі на ім’я Муїк і Сенді Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон взяли під опіку після смерті королеви у вересні 2022 року. Втім після того, як принца було позбавлено королівських титулів через скандал, пов’язаний із Джеффрі Епштейном, з’явилися сумніви, чи залишаться собаки з ним.

У жовтні 2025 року Букінгемський палац повідомив, що коргі "залишаться в родині". Водночас у ЗМІ з’являлася інформація, що король Чарльз III розглядав можливість забрати собак у молодшого брата.

Відео дня

Оприлюднені цього тижня фото свідчать, що Муїк і Сенді все ж переїхали разом з Ендрю до Норфолку. Наразі принц мешкає там тимчасово, поки його основний будинок Marsh Farm перебуває на ремонті. Через це Сара Фергюсон наразі залишилася без коргі, адже вона продовжує пошук власного житла.

Ще кілька місяців тому Фергюсон публічно говорила, що догляд за коргі королеви є для неї великою честю. У вересні вона писала в соцмережах, що щоденна турбота про собак Єлизавети II нагадує їй про спільні моменти з монархинею та її доброту.

Новина про те, що коргі залишилися з принцом Ендрю, з’явилася на тлі нових серйозних звинувачень. Цього ж дня король Чарльз III вперше публічно відреагував на обвинувачення, пов’язані з братом, висловивши "глибоку стурбованість" фактами, які продовжують з’являтися.

У Букінгемському палаці наголосили, що королівська родина готова співпрацювати з поліцією, а всі думки та співчуття залишаються з жертвами будь-яких форм насильства.

Скандал з принцом Ендрю через файли Епштейна

Скандал навколо принца Ендрю знову загострився після появи електронних листів, які свідчать, що він передавав конфіденційну інформацію про інвестиційні можливості Джеффрі Епштейну вже після того, як той був засуджений за сексуальні злочини. Листування суперечить заявам принца про те, що він припинив спілкування з фінансистом ще у 2010 році.

На тлі суспільного обурення Ендрю минулого жовтня позбавили титулів, а цього тижня він достроково залишив семикімнатну резиденцію Royal Lodge — за рішенням короля Чарльза III.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишній принц Ендрю освоюється у своєму новому житті у вигнанні, і йому залишилося дуже мало персоналу, а це означає, що син покійної королеви Єлизавети ІІ буде змушений вперше в житті виконувати одне принизливе завдання.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували заяву після оприлюднення останніх "файлів Епштейна", поки колишній принц Ендрю зіткнувся з новою перевіркою щодо своєї дружби з покійним злочинцем.

Крім того, слуги у новому маєтку влаштували Ендрю бойкот.