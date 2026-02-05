Вперше сам собі відчинятиме двері: слуги у новому маєтку влаштували колишньому принцу Ендрю бойкот

Позбавлений титулів 65-річний колишній принц Ендрю лише за кілька днів після переїзду у новий маєток спричинив бунт серед королівського персоналу.

Слуги відмовляються обслуговувати скандального Ендрю після оприлюднення у ЗМІ нових подробиць щодо справи Джеффрі Епштейна. Їх обурює можлива причетність королівської особи до сексуального насильства, повідомляє видання The Sun з посиланням на джерела.

Керівництво королівського маєтку у Норфолку особисто дало дозвіл персоналу на відмову від обслуговування Ендрю у випадку, якщо їм це може спричинити дискомфорт. І таких співробітників уже знайшлося вдосталь, зазначили джерела.

Ендрю відмовляються обслуговувати слуги після подробиць у справі Епштейна Фото: Daily Mail

Персонал, що доглядає за маєтком Wood Farm у Сандрінгемі, де колишній принц зупинився лише на кілька місяців через переїзд у квітні до сусіднього Marsh Farm, мав завдання обслуговувати його увесь цей час. Проте через скандал з Епштейном він стає "вигнанцем" не тільки у королівській родині, а й у суспільстві.

"Люди, які були з ним роками, пішли з роботи. У кращому випадку це буде неповний штат", — розповіло джерело виданню.

Такий "бунт" серед слуг може спричинити те, що Ендрю вперше доведеться робити ті речі, які він раніше не робив з огляду на свій статус. Зокрема відчиняти самому собі двері.

"Можливо, вперше в житті йому доведеться самому відчиняти людям вхідні двері", — підкреслив інсайдер.

Наразі ж колишнього принца ніхто не бачив з того моменту, як він переїхав у новий дім. Однак очевидці кажуть, що до маєтку приїжджають службові автомобілі.

Варто зазначити, що 4 лютого видання Daily Mail повідомило про те, що колишнього принца Ендрю "вигнали" з його маєтку у Віндзорі після публікації нових даних щодо файлів Епштейна. Зазначалося, що він виїхав з дому тихо, "під покровом ночі".

Також 4 лютого медіа Page Six розповідало, що доньки колишнього принца Ендрю розчарувалися у батьках після новин щодо справи Епштейна.

Нагадаємо, 2 лютого у медіа Mirror розкрили, що колишня дружина Ендрю писала листи Епштейну.